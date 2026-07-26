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baš dirljiva priča

Znate li zašto španjolski nogometaš nikad ne veže dugu kovrčavu kosu tijekom utakmica?

Piše J. C., Danas @ 06:00 Zanimljivosti komentari
Marc Cucurella - 4 Marc Cucurella - 4 Foto: Guerin Charles/ABACA

Njegova bujna kovrčava kosa godinama je jedan od najprepoznatljivijih zaštitnih znakova svjetskog nogometa, no iza Marca Cucurelle krije se dirljiva obiteljska priča koja je mnogima slomila srce.

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