Znate li zašto španjolski nogometaš nikad ne veže dugu kovrčavu kosu tijekom utakmica?

Njegova bujna kovrčava kosa godinama je jedan od najprepoznatljivijih zaštitnih znakova svjetskog nogometa, no iza Marca Cucurelle krije se dirljiva obiteljska priča koja je mnogima slomila srce.

Španjolski nogometaš Marc Cucurella danas je jedan od najprepoznatljivijih igrača svijeta. Osim po odličnim igrama za Chelsea i španjolsku reprezentaciju, navijači ga na prvi pogled prepoznaju i po njegovoj bujnoj kovrčavoj kosi, koja je postala njegov zaštitni znak. No posljednjih mjeseci društvenim mrežama proširila se priča koja je mnoge dirnula – da kosu ne veže kako bi ga njegov sin s autizmom lakše mogao prepoznati na terenu.

Iako se ta tvrdnja munjevito proširila internetom, Cucurella nikada nije potvrdio da je upravo to razlog zbog kojeg nosi raspuštenu kosu. Španjolac je još ranije otkrio da dugu kosu nosi od djetinjstva te da mu je majka savjetovala da je pusti kako bi ga lakše mogla uočiti tijekom utakmica. Bez obzira na to, priča je ponovno usmjerila pozornost na njegovu obitelj i izazove s kojima se posljednjih godina suočava.

Marc Cucurella - 3 Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

Marc Cucurella - 5 Foto: Marcio Machado / Zuma Press / Profimedia

Cucurella je već godinama u sretnoj vezi s Claudijom Rodríguez, influencericom koja ga prati od samih početaka profesionalne karijere. Zajedno imaju troje djece, sinove Matea i Ríja te kćerkicu Bellu, a obitelj im je, kako često ističu, najveći životni prioritet.

Najteže razdoblje proživjeli su nakon što je njihov najstariji sin Mateo dobio dijagnozu poremećaja iz spektra autizma. To se dogodilo 2022. godine, u vrijeme kada je Cucurella ostvario najveći transfer karijere i iz Brightona prešao u Chelsea.

Dok je javnost pratila njegov nogometni uspon, kod kuće se odvijala sasvim drugačija borba. Mateo dugo nije govorio, a roditelji su prolazili kroz brojne pretrage i terapije te tražili stručnu pomoć kako bi pronašli najbolji način da mu olakšaju razvoj.

Marc Cucurella - 2 Foto: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Claudia je u nekoliko navrata iskreno govorila o tome koliko je sinova dijagnoza promijenila njihov život. Priznala je da su morali potpuno promijeniti svakodnevicu, prilagoditi raspored njegovim potrebama i naučiti gledati male pomake kao velike pobjede.

Njihova je priča posebno odjeknula nakon što su sudjelovali u dokumentarnoj seriji "Married to the Game", u kojoj su bez uljepšavanja progovorili o roditeljstvu, neprospavanim noćima, brigama i emocijama koje su prolazili kao obitelj.

I sam Cucurella više je puta istaknuo da ga je očinstvo potpuno promijenilo. Nogomet mu je i dalje velika strast, ali kaže da mu nijedna pobjeda ne znači koliko osmijeh njegove djece i svaki novi napredak koji Mateo ostvari.

Zbog toga mnogi navijači danas na njega ne gledaju samo kao na vrhunskog braniča već i kao na posvećenog oca koji otvoreno govori o izazovima s kojima se suočavaju obitelji djece s autizmom.

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