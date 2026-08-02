Rihanna kao definicija seksepila: Za ove fotke u čipki i halterima dobila je preko 1,6 milijuna lajkova

Rihanna je ponovno dokazala zašto je jedna od najvećih modnih i glazbenih ikona današnjice. Novim fotografijama u donjem rublju privukla je golemu pozornost na društvenim mrežama, a objava je u kratkom roku prikupila čak 1,6 milijuna lajkova.
Pjevačica i uspješna poduzetnica Rihanna oduševila je pratitelje novom objavom kojom promovira svoju marku donjeg rublja Savage X Fenty.3 vijesti o kojima se priča Kaotična večer Šire se dramatične snimke s koncerta Dine Merlina: Evo kako je došlo do ovih kaotičnih prizora! naš glumački par Godinu dana nakon tajnog vjenčanja podijelili najljepše uspomene: Ove fotografije iz svatova dosad nismo vidjeli otkrio ju prijatelj Udaje se Tia Jurčić! Vječnu ljubav obećat će bivšoj NBA legendi
Na fotografijama pozira u crno-bijelom kompletu s čipkastim detaljima, podvezicama i prozirnim čarapama, a cijeli je styling upotpunila dijamantnom ogrlicom i upečatljivim prstenjem.
Rihanna je još jednom pokazala samopouzdanje po kojem je poznata, a njezine fotografije u samo su nekoliko sati prikupile čak 1,6 milijuna lajkova i tisuće komentara oduševljenih obožavatelja.
Rihanna - 4 Foto: Profimedia
Rihanna - 3 Foto: Profimedia
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Otkako je 2018. godine pokrenula Savage X Fenty, Rihanna je svojim kampanjama često pomicala granice modne industrije. Brend je stekao veliku popularnost zahvaljujući inkluzivnom pristupu i raznolikim modelima, a sama Rihanna i dalje je njegovo najprepoznatljivije zaštitno lice.
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Iako je posljednjih godina više posvećena poslovnim projektima i obitelji nego glazbi, svaka njezina objava na društvenim mrežama izazove veliki interes, što je potvrdila i ova kampanja koja je u rekordnom roku osvojila milijune korisnika Instagrama.
Rihanna - 2 Foto: Profimedia
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