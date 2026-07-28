Njezina prerana smrt potresla je modnu industriju: Iza glamura krili su se glad, bolest i velika tragedija

Iako je bila jedna od najuspješnijih i najljepših manekenki 20. stoljeća, život Wilhelmine Cooper daleko je od bajke koju su obećavale naslovnice modnih časopisa, iza blještavila skrivali su se gladovanje, teške životne borbe i prerana smrt koja je šokirala svijet mode.

Bila je jedna od najljepših žena svog vremena, zaštitno lice najprestižnijih modnih časopisa i osnivačica jedne od najutjecajnijih modnih agencija na svijetu. No iza glamuroznih naslovnica Wilhelmina Cooper skrivala je život obilježen odricanjem, teškim dijetama, narušenim zdravljem i preranom smrću koja je potresla modnu industriju.

Rođena kao Wilhelmina Gertrud Frieda Behmenburg 11. svibnja 1939. u nizozemskom Culemborgu, djetinjstvo je provela u Europi pogođenoj posljedicama Drugog svjetskog rata. Obitelj se sredinom pedesetih godina preselila u Chicago, gdje je mlada Wilhelmina počela sanjati o karijeri modela. Kako bi upisala školu za manekenke, od oca je posudila novac, a upravo je ta odluka zauvijek promijenila njezin život.

Wilhelmina Cooper - 4 Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Početak nije bio nimalo bajkovit. Agenti su joj govorili da je previsoka, da mora smršavjeti i čak promijeniti ime kako bi imala šansu u modnoj industriji. Poslušala je njihove savjete, izgubila desetke kilograma i preselila se u Pariz, gdje je započela uspon prema svjetskoj slavi.

Godinama poslije otvoreno je govorila o cijeni koju je platila za uspjeh. Prisjećala se kako je zbog pritiska modne industrije gotovo prestala jesti.

"Bila sam na stalnim dijetama. Jela sam samo dva puta tjedno. Između toga živjela sam na cigaretama i crnoj kavi. Srijedom bih pojela malo juhe ili komadić sira s krekerom da mi ne pozli, a nedjeljom mali odrezak bez soli i umaka. Pokretala me isključivo odlučnost", ispričala je jednom prilikom.

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Unatoč svemu, postala je jedna od najvećih modnih zvijezda 60-ih godina. Pojavila se na više od 255 naslovnica časopisa, uključujući čak 27 naslovnica američkog Voguea, što je tada bio rekord. Surađivala je s najvećim modnim kućama, a njezin elegantan izgled postao je sinonim za visoku modu.

Na vrhuncu karijere odlučila je napraviti potez koji će obilježiti cijelu modnu industriju. Godine 1967. zajedno sa suprugom Bruceom Cooperom osnovala je agenciju Wilhelmina Models, koja je ubrzo postala najveći konkurent dotad gotovo nedodirljivoj Ford Models. Pod njezinim vodstvom agencija je otkrila i lansirala brojne buduće zvijezde, među kojima su Naomi Sims i legendarna Gia Carangi, koju mnogi smatraju prvom svjetskom supermodelom.

Wilhelmina Cooper - 3 Foto: booksR / Alamy / Profimedia

S Gijom je razvila poseban odnos. Mlada manekenka Wilhelminu nije doživljavala samo kao agenticu nego i kao mentoricu i drugu majku. Upravo je njezina smrt 1980. godine teško pogodila Giju te označila početak njezina tragičnog pada u ovisnost o heroinu, što je kasnije prikazano i u HBO-ovu filmu "Gia" s Angelinom Jolie u glavnoj ulozi, dok je Wilhelminu utjelovila Faye Dunaway.

I dok je javnost gledala njezin profesionalni uspjeh, privatni život bio je znatno složeniji. Mediji su godinama pisali da je njezin suprug Bruce Cooper imao problema s alkoholom te da je njihov brak bio obilježen nasiljem. Unatoč tome ostali su zajedno do njezine smrti, a neposredno prije nego što je preminula Wilhelmina je izmijenila oporuku kako bi osigurala da njezin udio u agenciji naslijede njihova djeca, a ne suprug.

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Još jedan neprijatelj pratio ju je godinama. Kao i mnoge manekenke tog vremena, bila je strastvena pušačica. Krajem sedamdesetih dijagnosticiran joj je rak pluća, no nastavila je raditi gotovo do posljednjih dana života. Preminula je 1. ožujka 1980. u bolnici u Greenwichu, u dobi od samo 40 godina.

Iako je živjela kratko, Wilhelmina Cooper ostavila je neizbrisiv trag u svijetu mode. Njezino ime danas nosi jedna od najpoznatijih svjetskih modnih agencija, a mnogi je smatraju ženom koja je promijenila položaj modela u modnoj industriji i otvorila vrata generacijama supermodela koje su došle nakon nje.

Wilhelmina Cooper - 2 Foto: KEYSTONE Pictures / Zuma Press / Profimedia

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