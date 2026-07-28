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Njezina prerana smrt potresla je modnu industriju: Iza glamura krili su se glad, bolest i velika tragedija

Piše J. C., Danas @ 07:20 Zanimljivosti komentari
Wilhelmina Cooper - 1 Wilhelmina Cooper - 1 Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia

Iako je bila jedna od najuspješnijih i najljepših manekenki 20. stoljeća, život Wilhelmine Cooper daleko je od bajke koju su obećavale naslovnice modnih časopisa, iza blještavila skrivali su se gladovanje, teške životne borbe i prerana smrt koja je šokirala svijet mode.

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