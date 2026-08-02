Oscarom nagrađena ''Ničija zemlja'' Danisa Tanovića u restauriranoj verziji zatvara 32. Sarajevo Film Festival

Četvrt stoljeća nakon što je prvi put prikazan, film „Ničija zemlja“ redatelja Danisa Tanovića vraća se na Sarajevo Film Festival. Jedno od najznačajnijih ostvarenja bosanskohercegovačke kinematografije bit će prikazano u programu Open Air i svečano zatvoriti 32. Sarajevo Film Festival.

Ova festivalska projekcija bit će prvo prikazivanje digitalno restaurirane verzije filma koji je obilježio povijest domaće i svjetske kinematografije. Festivalska publika prva će imati ekskluzivnu priliku pogledati restauriranu verziju u 4K rezoluciji, koju je tek restaurirao Studiocanal koristeći izvorni 35 mm filmski negativ.

Jedinstvena je to prilika da gledatelji ponovo dožive klasik bosanskohercegovačke kinematografije na velikom platnu, u posebnom festivalskom ambijentu, pred više od 3.000 gledatelja u Ljetnom kinu Coca-Cola, najvećoj festivalskoj lokaciji.

Svjetska premijera „Ničije zemlje“ održana je 12.svibnja 2001. godine u Cannesu, gdje je film osvojio nagradu za najbolji scenarij. Već u kolovozu prikazan je domaćoj publici na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio nagradu za najbolji film i Nagradu publike. Bio je to početak iznimnog međunarodnog uspjeha koji je vrhunac dosegnuo 24.ožujka 2002. godine osvajanjem Oscara® za najbolji film na stranom jeziku.

Time je „Ničija zemlja“ ostala upisana kao jedno od najvećih dostignuća bosanskohercegovačke kinematografije i jedan od najznačajnijih trenutaka u suvremenoj povijesti Bosne i Hercegovine. Nastao iz iskustva i stvarnosti našeg podneblja, film je univerzalnom pričom o ratu, apsurdu i ljudskosti osvojio svjetsku kritiku i publiku te Bosni i Hercegovini donio jedno od najvažnijih međunarodnih priznanja u području kulture.

Povratak „Ničije zemlje“ u Sarajevo, 25 godina nakon prvog susreta s festivalskom publikom, posebna je prilika za novu generaciju gledatelja da upozna film koji je obilježio jednu epohu, ali i za one koji ga pamte da ga ponovo dožive u punom sjaju, na velikom platnu i u zajedničkom iskustvu kakvo pruža samo filmski festival.

Na projekciji u okviru 32. Sarajevo Film Festivala očekuje se dolazak ekipe filma predvođene redateljem Tanovićem, čiji je prvijenac otvorio novo poglavlje u povijesti bosanskohercegovačkog filma i pokazao da priče iz Bosne i Hercegovine mogu dosegnuti sam vrh svjetske kinematografije. U filmu glume Branko Đurić, Rene Bitorajac, Filip Šovagović, Georges Siatidis, Serge-Henri Valcke, Katrin Cartlidge i brojni drugi.

Projekcija „Ničije zemlje“ na 32. Sarajevo Film Festivalu bit će proslava jednog od najvećih uspjeha bosanskohercegovačke kinematografije.