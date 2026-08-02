Godinu dana nakon tajnog vjenčanja podijelili najljepše uspomene: Ove fotografije iz svatova dosad nismo vidjeli

Glumački par Jagoda Kumrić i Konstantin Haag proslavio je prvu godišnjicu braka, a tim su povodom na društvenim mrežama podijelili dosad neviđene prizore sa svog vjenčanja koji su raznježili njihove pratitelje.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag prisjetili su se jednog od najljepših dana u svom životu. Povodom prve godišnjice braka objavili su nekoliko spontanih fotografija sa svadbenog slavlja koje dosad nisu pokazali javnosti.

''Da se uvijek ovako smijemo i dobro je...'', napisala je Jagoda u opisu.

Par se vjenčao prošlog ljeta na intimnoj ceremoniji koju su uspjeli dugo zadržati podalje od očiju javnosti, a vijest o vjenčanju otkrivena je tek nakon što su prve fotografije sa slavlja osvanule na društvenim mrežama.

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag Foto: Instagram

Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 2 Foto: Instagram

Ova godina za glumački par bila je posebno emotivna. Osim što su proslavili prvu godišnjicu braka, nedavno su postali i roditelji.

Više o prinovi čitajte OVDJE.

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