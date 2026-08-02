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naš glumački par

Godinu dana nakon tajnog vjenčanja podijelili najljepše uspomene: Ove fotografije iz svatova dosad nismo vidjeli

Piše J. C., Danas @ 13:13 Celebrity komentari
Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 2 Jagoda Kumrić i Konstantin Haag - 2 Foto: Instagram

Glumački par Jagoda Kumrić i Konstantin Haag proslavio je prvu godišnjicu braka, a tim su povodom na društvenim mrežama podijelili dosad neviđene prizore sa svog vjenčanja koji su raznježili njihove pratitelje.

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Jagoda Kumrić i Konstantin Haag obilježili prvu godišnjicu braka, dirljive fotografije oduševile pratitelje
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