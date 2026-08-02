Emiru Hadžihafizbegoviću stiglo je veliko priznanje, ovo je baš lijepa nagrada!

Emir Hadžihafizbegović, jedan od najcjenjenijih glumaca u regiji, primit će Počasno Srce Sarajeva na 32. Sarajevo Film Festivalu kao priznanje za izniman doprinos filmskoj umjetnosti i impresivnu karijeru obilježenu brojnim nezaboravnim ulogama.

Sarajevo Film Festival već više od tri desetljeća razvija i promiče filmsku kulturu Bosne i Hercegovine i regije. Kako je Festival rastao, rasla je i njegova odgovornost da oda priznanje umjetnicima koji su svojim radom trajno obilježili bosanskohercegovačku kinematografiju.

Zato će na svom 32. izdanju dodijeliti Počasno Srce Sarajeva Emiru Hadžihafizbegoviću, jednom od najistaknutijih glumaca bosanskohercegovačke i regionalne filmske scene, za njegov bogati glumački opus i izniman doprinos filmskoj umjetnosti.

Emir Hadžihafizbegović Foto: PR

"Među nama su umjetnici čiji rad postaje dio kulturnog pamćenja jedne sredine. Kada se osvrnemo na bosanskohercegovačku i regionalnu kinematografiju, svuda prepoznajemo trag Emira Hadžihafizbegovića i njegovih uloga duboko utkanih u neka od najznačajnijih filmskih ostvarenja. Zadovoljstvo je Počasno Srce Sarajeva dodijeliti umjetniku koji je svojim opusom obilježio kinematografiju sredine iz koje je i sam potekao – iste one iz koje je prije više od tri desetljeća izrastao i Sarajevo Film Festival, i to za glumački opus koji nadilazi granice jezika, država i scena", izjavio je direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

Emir Hadžihafizbegović rođen je 20. kolovoza 1961. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu diplomirao je 1986. godine u klasi Emira Kusturice. Nakon angažmana u Narodnom pozorištu u Tuzli i ratnih godina, karijeru je nastavio u Sarajevu, gdje je izgradio jedan od najprepoznatljivijih glumačkih opusa u regiji.

Emir Hadžihafizbegović Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Tijekom karijere ostvario je više od 70 filmskih te više od stotinu kazališnih i televizijskih uloga. Surađivao je s redateljima poput Ognjena Sviličića, Rajka Grlića, Jasmile Žbanić, Pjera Žalice, Srđana Vuletića i Emira Kusturice, a filmovi u kojima je glumio nagrađivani su na festivalima u Cannesu, Berlinu, Locarnu i Rotterdamu. Dobitnik je i Nagrade Andrej Tarkovski na Međunarodnom filmskom festivalu Zerkalo u Rusiji.

Za ulogu u filmu "Takva su pravila" osvojio je nagradu za najboljeg glumca u programu Orizzonti na Filmskom festivalu u Veneciji, Zlatnu arenu u Puli te niz međunarodnih priznanja. Među njegovim najpoznatijim filmovima su i "Armin", "Karaula", "Smrt čovjeka na Balkanu", "Praznik rada", "Gori vatra", "Kod amidže Idriza", "Naša svakodnevna priča" i "Žaba", za koje je također nagrađivan na festivalima diljem Europe, Afrike i Sjeverne Amerike.

Emir Hadžihafizbegović Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Osim filmske karijere, Hadžihafizbegović je kao glumac prvak i direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu ostvario zapažen kazališni opus. Autor je i četiri autorska projekta – "Godine prevare", "Iza sna", "Tarik nije dio tala" i "Kijametski dan", s kojima je gostovao na pozornicama od New Yorka i Toronta do Pariza, Londona, Berlina i Sydneya.

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