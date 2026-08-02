Isplivali šokantni detalji koji otkrivaju što se događalo prije tragične smrti slavnog pjevača

Gotovo dvije godine nakon smrti Liama Paynea u javnost su dospjeli iskazi dviju žena koje su s pjevačem provele dio njegovih posljednjih sati. Njihova svjedočanstva otkrivaju kaotičan dan obilježen alkoholom, drogom i sve nestabilnijim ponašanjem bivše zvijezde One Directiona.

Novi dokumenti do kojih je došao Mail on Sunday otkrivaju dosad nepoznate detalje o posljednjim satima života Liama Paynea, koji je tragično preminuo 16. listopada 2024. nakon pada s balkona hotelske sobe na trećem katu hotela CasaSur Palermo u Buenos Airesu.

U iskazima koje su policiji dale nekoliko sati nakon njegove smrti dvije seksualne radnice, Aldana Serrano i Lucila Goitea, tvrde da ih je pjevač toga jutra pozvao u hotel te da su s njim provele nekoliko sati. Navode kako je među njima došlo do sporazumnog seksualnog odnosa, nakon čega je Payne pokušao podmiriti unaprijed dogovoreni honorar od 5000 dolara.

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Prema njihovim riječima, problem je nastao kada nije imao gotovinu, a međunarodna bankovna uplata nije bila moguća. Tada je, tvrde, postao izrazito frustriran.

Liam Payne - 4 Foto: Profimedia

U iskazima navode kako je u jednom trenutku ponudio svoj zlatni Rolex, vrijedan oko 30 tisuća funti, no kada su mu rekle da žele isključivo novac, navodno ga je razbio. Nakon toga, tvrde, nekoliko je puta šakom udario televizor u hotelskoj sobi i pritom poručio da može uništiti što god želi jer sve može platiti.

Nakon ispada, njegovo se raspoloženje ponovno promijenilo. Žene tvrde da je kleknuo pred njima i molio ih da ostanu, govoreći kako ga novac ne usrećuje. Navodno im je pjevao vlastite pjesme te ih u jednom trenutku pitao mogu li mu nabaviti kokain.

Liam Payne - 2 Foto: Profimedia

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Obdukcija provedena nakon njegove smrti pokazala je da je u trenutku kobnog pada u organizmu imao kokain, alkohol i snažan sedativ klonazepam (Klonopin). Zbog sumnje da su mu nabavljali drogu optuženi su hotelski zaposlenik Ezequiel Pereyra i konobar Braian Paiz, koji odbacuju optužbe i čekaju početak suđenja.

Payne je u Argentinu stigao 16 dana prije smrti, čekajući obnovu američke vize. Veći dio boravka proveo je s tadašnjom djevojkom Kate Cassidy i prijateljem Rogeriom Noresom, a prema tvrdnjama bliskih osoba, u tom je razdoblju bio trijezan.

Liam Payne Foto: Profimedia

Situacija se, navodno, promijenila nakon što su Kate Cassidy i Nores napustili Argentinu. Mediji navode da je ubrzo ponovno počeo konzumirati alkohol i drogu te da je zbog neprimjerenog ponašanja morao napustiti luksuzni hotel Park Hyatt, nakon čega se preselio u hotel CasaSur Palermo.

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Dvije žene ispričale su kako ih je Payne kontaktirao putem WhatsAppa nakon što je pronašao profil jedne od njih na internetu. Kako bi dokazao da se doista radi o njemu, navodno im je poslao fotografije i video iz hotelske sobe.

Zbog jezične barijere, budući da je Payne govorio samo engleski, a one samo španjolski, tijekom susreta koristili su aplikaciju za prevođenje.

Nakon što su odlučile otići, tvrde da ih je Payne pratio do hotelskog predvorja, gdje su osoblju prijavile da im nije platio dogovoreni iznos te da je razbio televizor. Kasnije su se nakratko vratile po osobne stvari koje su zaboravile u sobi, a jedna od njih rekla je da im se tada ispričao zbog svog ponašanja.

Hotel su napustile nešto prije 16 sati. Prema njihovim riječima, Payne je i dalje djelovao vrlo nestabilno.

Samo nešto više od sat vremena kasnije, u 17:07 po lokalnom vremenu, Liam Payne pao je s balkona svoje hotelske sobe i preminuo od zadobivenih ozljeda.

Dvije svjedokinje za njegovu su smrt, kako tvrde, doznale tek kada su stigle kući i na društvenim mrežama vidjele prve vijesti. Policija ih je iste večeri ispitala, a nije poznato jesu li ikada primile dogovoreni honorar.

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