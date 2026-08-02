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drama u hotelskoj sobi

Isplivali šokantni detalji koji otkrivaju što se događalo prije tragične smrti slavnog pjevača

Piše I.G., Danas @ 10:21 Celebrity komentari
Liam Payne Liam Payne Foto: Profimedia

Gotovo dvije godine nakon smrti Liama Paynea u javnost su dospjeli iskazi dviju žena koje su s pjevačem provele dio njegovih posljednjih sati. Njihova svjedočanstva otkrivaju kaotičan dan obilježen alkoholom, drogom i sve nestabilnijim ponašanjem bivše zvijezde One Directiona.

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