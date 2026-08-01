Je li moguće da ima 53 godine? Prizori Heidi Klum u badiću obišli svijet

Heidi Klum snimljena je tijekom odmora na karipskom otoku Saint Barthélemy, gdje uživala s obitelji.
Heidi Klum novim fotkama koje su snimili paparazzi pokazala da godine za nju ne predstavljaju prepreku. Slavna njemačka manekenka fotografirana je tijekom odmora na karipskom otoku Saint Barthélemy, gdje uživa u društvu supruga Toma Kaulitza, kćeri Leni i njezina dečka Arisa Rachevskog.3 vijesti o kojima se priča Kaotična večer Šire se dramatične snimke s koncerta Dine Merlina: Evo kako je došlo do ovih kaotičnih prizora! nove fotografije Kako izgledaju sinovi Olivera Dragojevića? Rijetko ih viđamo, a ovih dana ponovno su bili uz majku uživaju na jahti Joline kćeri ljepotice ukrale su svu pozornost na obiteljskoj fotografiji s ljetovanja
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Heidi Klum - 1 Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Za odlazak na plažu odabrala je jednostavan smeđi bikini koji je istaknuo njezinu vitku figuru. Paparazzi su je snimili dok je izlazila iz mora i namještala gornji dio kupaćeg kostima, a njezino opušteno izdanje ponovno je privuklo pažnju.
Heidi Klum - 3 Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia
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Heidi je odmor provela kupajući se, sunčajući i družeći s obitelji, a ni ovoga puta nije prošla nezapaženo. Mnogi su komentirali kako 53-godišnja manekenka izgleda besprijekorno te da i dalje s lakoćom nosi titulu jedne od najljepših žena svijeta.
Heidi Klum - 3 Foto: Instagram
Heidi Klum Foto: Profimedia
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