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Visoke temperature promijenile su modni odabir Mirele Holy koji je već dugo njezin zaštitni znak

Piše I. G., Danas @ 20:06 Celebrity komentari
Mirela Holy Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Mirela Holy privukla je pažnju na zagrebačkoj špici gdje je prošetala s partnerom Sinišom Bužanom.

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