Visoke temperature promijenile su modni odabir Mirele Holy koji je već dugo njezin zaštitni znak

Mirela Holy privukla je pažnju na zagrebačkoj špici gdje je prošetala s partnerom Sinišom Bužanom.

Unatoč visokim temperaturama koje su obilježile subotu, brojni Zagrepčani prošetali su središtem grada, a među njima je bila i bivša ministrica Mirela Holy.

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Na zagrebačkoj špici pojavila se u društvu partnera, fotografa Siniše Bužana, a njihov izlazak nije prošao nezapaženo. Mirela je ovoga puta odabrala potpuno bijelu modnu kombinaciju – laganu bluzu, hlače i kardigan, koje je uskladila s platformama, prozirnom torbom i velikim sunčanim naočalama u bijelim okvirima.

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Mirela Holy s partnerom Foto: Marko Seper/Pixsell

Iako je često viđamo u tamnijim odjevnim kombinacijama, posebno crnoj boji, ljeti rado bira svjetlije tonove. O tome je govorila i ranije.

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

"Uglavnom sam u crnom, a ljeti nosim bijelu odjeću. Kad se rodi ideja, stavim je na papir i moje dizajniranje ide jako brzo. Na primjer, svidi mi se materijal i ja odmah krenem razmišljati što bih s njim mogla napraviti", rekla je Holy.

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