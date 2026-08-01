Visoke temperature promijenile su modni odabir Mirele Holy koji je već dugo njezin zaštitni znak

Mirela Holy privukla je pažnju na zagrebačkoj špici gdje je prošetala s partnerom Sinišom Bužanom.
Unatoč visokim temperaturama koje su obilježile subotu, brojni Zagrepčani prošetali su središtem grada, a među njima je bila i bivša ministrica Mirela Holy.3 vijesti o kojima se priča Kaotična večer Šire se dramatične snimke s koncerta Dine Merlina: Evo kako je došlo do ovih kaotičnih prizora! nove fotografije Kako izgledaju sinovi Olivera Dragojevića? Rijetko ih viđamo, a ovih dana ponovno su bili uz majku uživaju na jahti Joline kćeri ljepotice ukrale su svu pozornost na obiteljskoj fotografiji s ljetovanja
Galerija 26 26 26 26 26
Na zagrebačkoj špici pojavila se u društvu partnera, fotografa Siniše Bužana, a njihov izlazak nije prošao nezapaženo. Mirela je ovoga puta odabrala potpuno bijelu modnu kombinaciju – laganu bluzu, hlače i kardigan, koje je uskladila s platformama, prozirnom torbom i velikim sunčanim naočalama u bijelim okvirima.
Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix
Mirela Holy s partnerom Foto: Marko Seper/Pixsell
Iako je često viđamo u tamnijim odjevnim kombinacijama, posebno crnoj boji, ljeti rado bira svjetlije tonove. O tome je govorila i ranije.
Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix
"Uglavnom sam u crnom, a ljeti nosim bijelu odjeću. Kad se rodi ideja, stavim je na papir i moje dizajniranje ide jako brzo. Na primjer, svidi mi se materijal i ja odmah krenem razmišljati što bih s njim mogla napraviti", rekla je Holy.
1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Sjećate li se ekipe iz ''Victoriousa''? Evo gdje su danas i kako izgledaju
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Spektakl Dine Merlina pretvorio se u kaos: Fanovi ostali pred stadionom unatoč ulaznicama
Pogledaji ovo Celebrity Tko je tajanstvena ljepotica viđena u društvu najveće F1 senzacije? Snimljeni su na luksuznoj jahti