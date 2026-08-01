Preminula zvijezda kultnog filma "Pobješnjeli Max 2", imao je 93 godine

U 93. godini života preminuo je Mike Preston, glumac kojeg će ljubitelji filma zauvijek pamtiti po ulozi Pappagalla u kultnom "Pobješnjelom Maxu 2."

Preminuo je glumac i nekadašnja pop zvijezda Mike Preston, najpoznatiji po ulozi Pappagalla u kultnom filmu "Pobješnjeli Max 2" (Mad Max 2: The Road Warrior).

Imao je 93 godine, a vijest o njegovoj smrti potvrdila je supruga Josie Preston. Uzrok smrti nije objavljen.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je tajanstvena ljepotica viđena u društvu najveće F1 senzacije? Snimljeni su na luksuznoj jahti

Prije nego što se proslavio na filmskom platnu, Preston je uspješno gradio glazbenu karijeru. Krajem 1950-ih snimao je hitove za izdavačku kuću Decca Records, a nakon preseljenja u Australiju nastavio je nastupati kao pjevač prije nego što se posvetio televiziji i glumi.

Na malim ekranima ostvario je niz zapaženih uloga i voditeljskih angažmana, a publika ga pamti i po nastupima u serijama poput "Homicide", "Bellbird", "A-Team", "Airwolf" i "Highlander".

Pogledaji ovo Celebrity Javili se organizatori Merlinova koncerta i objasnili što je izazvalo kaos na Koševu

Vrhunac glumačke karijere doživio je 1981. godine u filmu "Pobješnjeli Max 2", gdje je utjelovio Pappagalla, jednog od ključnih likova koji pomaže junaku kojeg je glumio Mel Gibson.

Tijekom karijere osvojio je dvije australske televizijske nagrade Logie, a bio je nominiran i za prestižnu nagradu AACTA za najboljeg glavnog glumca.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Visoke temperature promijenile su modni odabir Mirele Holy koji je već dugo njezin zaštitni znak

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Vjenčanje ovog vikenda? Ronaldo i Georgina uživaju na jahti, no jedna fotka s odmora raspirila je glasine

Pogledaji ovo Celebrity Thompson objavio prve prizore sa stadiona u Imotskom, pripreme su u punom jeku