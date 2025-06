Legendarni glumac stigao u pravoslavni manastir, objavljena je njegova fotografija s igumanom

Pravoslavni manastir Hilandar pohvalio se posjetom holivudske zvijezde Mela Gibsona.

Legendarni glumac Mel Gibson ovih dana boravi u Grčkoj, a tamo je posjetio pravoslavni manastir Hilandar na Svetoj gori.

Na Facebooku je objavljena fotografija na kojoj oskarovac pozira s igumanom manastira, ocem Metodijem.

"Mel Gibson, poznati glumac, režiser i producent, stigao je u Sveti manastir Hilandar, gdje će boraviti narednih nekoliko dana", napisali su iz manastira.

Koji je točan razlog njegova dolaska, nije poznato.

Inače, Gibson je 2004. godine režirao film ''Pasija'' s Jimom Caviezelom u glavnoj ulozi, a radi se o najuspješnijem filmu kršćanske tematike svih vremena, kao i najuspješnijem nezavisnom filmu ikada, koji je zaradio 612 milijuna dolara.

Mel Gibson (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Gibson trenutno radi na njegovom nastavku, filmu ''The Resurrection of the Christ'', koji bi trebao biti objavljen sljedeće godine.

Pogledaji ovo Celebrity Naljutila mladenku? Mlada milijarderka na vjenčanju godine prekršila važno pravilo

Uz Melovo se ime inače veže niz skandala, zbog kojih mu je s godinama pala popularnost. Mnogi mu tako ne mogu oprostiti neukusne antisemitske izjave koje su ga koštale i glumačkih angažmana, a 2010. godine isplivala je i snimka njegovih mizoginih i rasističkih komentara koje je snimila njegova tadašnja djevojka Oksana Grigorieva.

Mel Gibson i Oksana (Foto: AFP) Foto: Afp

Mel Gibson i Rosalind Ross (Foto: AFP) Foto: Afp

Ni na privatnom planu nisu mu cvjetale ruže i skandalima je uspio uništiti skladni brak s Robyn Denise Moore, koju je upoznao krajem 70-ih godina, dok je još bio relativno nepoznat glumac. Vjenčali su se 1980. godine u Australiji i zajedno dobili jednu kćer i šestoricu sinova, a 2006. je Robyn podnijela papire za razvod nakon što su glumca uhitili zbog vožnje u pijanom stanu u Malibuu.

Pogledaji ovo Celebrity To joj je bio prioritet? Evo što je supruga milijardera prvo napravila nakon ceremonije

Nakon razvoda Gibson je započeo vezu s ruskom pijanisticom Oksanom Grigorievom, s kojom je 2009. dobio kćer Luciju, a razišli su se već godinu kasnije. Grigorieva je Mela prijavila policiji zbog navodnog maltretiranja te slavni glumac nije smio prići njoj niti njihovoj kćeri. Zbog optužbi su Gibsona odbile neke producentske kuće te se godinama branio da ništa od navedenog nije istina.

Mel Gibson Foto: Profimedia

Od 2014. godine slavni je glumac u vezi s Rosalind Ross, koja je od njega mlađa čak 34 godine i koja je prije četiri godine rodila Gibsonovo deveto dijete. Upoznali su se kada je ona počela raditi za njegovu produkcijsku kuću Icon i ubrzo su se zaljubili, a glumac se tada konačno malo primirio.

Mel Gibson - 2 Foto: Instagram

Mel Gibson - 2 Foto: Profimedia

U posljednje vrijeme Gibson je zapustio svoj izgled pa je danas tako prepoznatljiv po neurednoj bradi i neošišanoj kosi, a nedavno je sve začudio i svojim ponašanjem. Više pročitajte OVDJE.

Još informacija o glumcu pronađite OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Gospodin i gospođa Bezos! Mladenka objavila prvu fotku s vjenčanja s milijarderom

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Trudna ljepotica pokazala već poveći trbuh! Na svadbu je stigla s mužem s kojim je prebrodila sve prepreke

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kviz za ljubitelje tamburice! Znate li nastaviti ove stihove Škorinih pjesama?