Matko Jelavić uz dirljiv obiteljski trenutak podijelio predivne vijesti: "Ajme divote!"

Matko Jelavić podijelio je s pratiteljima dirljiv obiteljski trenutak na društvenim mrežama.

Matko Jelavić podijelio je na društvenim mrežama poseban trenutak iz obiteljskog života. Na dan kada su on i supruga Mirjana obilježili 44 godine braka, prvi put su u naručju držali svog najmlađeg unuka Tonija.

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"Danas, kad smo Mirjana i ja proslavili 44 godine braka, prvi put smo na rukama nosili našeg najmlađeg unuka Tonija. Ajme divote!", napisao je pjevač uz fotografiju na Facebooku.

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Toni je drugo dijete njegova sina Marka i snahe Antee, koji već imaju sina Luku. Obitelj Jelavić proširila se i krajem prošle godine, kada su Sandro i njegova supruga Bruna dobili kćer Rozu.

"Evo, opet sam dida. Naši Bruna i Sandro imaju prekrasnu malu Rozu. Dobro došla na ovaj svijet", poručio je tada.

Obiteljski trenuci za Jelavića imaju posebno značenje nakon ozbiljnih zdravstvenih problema koje je pretrpio 2021. godine, kada je doživio težak srčani udar i završio na hitnom zahvatu.

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"Malo o mom zdravlju zadnjih dana. Prije nekih 7 dana zatražio sam pomoć splitske bolnice Križine oko strašnih bolova u želucu. Oni su trenutačno postavili skroz drugačiju dijagnozu: Matko Jelavić ima teško oštećenje srca zbog upravo preživljenoga teškog infarkta! Krasne cure i super momci, veliki stručnjaci, zaista se trude oko mene. Vi ste moji heroji! Sada slušam sve Vaše savjete i molimo Boga!", napisao je tada.

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