Kći našeg poznatog pjevača pokazala izvrsnu figuru, evo kako uživa u ljetu

Ljetni odmor obitelji Čagalj i dalje traje, a Jolina kći Iva novim je fotografijama pokazala kako uživa u sunčanim danima uz more.

Joško Čagalj Jole slobodne dane između nastupa provodi s obitelji na moru, a djeliće njihove ljetne idile na društvenim mrežama podijelila je njegova kći Iva.

Na Instagramu je objavila galeriju fotografija na kojima pozira u kupaćem kostimu uz more, ali i u lepršavoj ljetnoj haljini, pokazujući kako izgleda njezin odmor.

Nedavno je podijelila i zajedničku fotografiju s majkom Anom i sestrom Emom. Mnogima je odmah upalo u oči koliko nalikuju jedna drugoj.

Obitelj Čagalj Foto: Instagram

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Jole i supruga Ana roditelji su četvero djece – kćeri Ive, Eme i Tije te sina Ivana Luke. Pjevač je u više navrata isticao da mu je obitelj najveća podrška te da svaki slobodan trenutak nastoji provesti upravo s njima.

Obitelj Čagalj Foto: Instagram

Više fotografija s obiteljskog ljetovanja Jole je podijelio i ranije, kada je pozirao s kćeri Emom, a njihove opuštene ljetne objave redovito su hit na društvenim mrežama. Više pročitajte OVDJE.

Iva Čagalj - 2 Foto: Instagram

Iva je i nedavno privukla pažnju fotografijama s ''Ultra Europe'' festivala, a kako je tada izgledala pogledajte OVDJE.

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Iva Čagalj Foto: John Pavlish, Prosper Filipović

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