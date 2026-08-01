Slavni alpinist čiji je rekord oduševio svijet nestao nakon razorne lavine

Jedan od najpoznatijih svjetskih alpinista, Nirmal Purja, nalazi se među nestalima nakon razorne lavine koja je pogodila Broad Peak, jednu od najopasnijih planina na svijetu.

Velika tragedija potresla je svijet alpinizma. Nirmal Purja, jedan od najpoznatijih svjetskih penjača i zvijezda dokumentarca ''14 Peaks: Nothing Is Impossible'', nestao je nakon što je snažna lavina pogodila Broad Peak u Pakistanu, 12. najvišu planinu na svijetu.

Nirmal Purja Foto: Instagram

Lavina je u četvrtak zahvatila ekspediciju od deset članova koja se nalazila na visini većoj od osam tisuća metara. Dosad su pronađena tijela četvero alpinista, dok se za još šestero, među kojima je i Purja, i dalje intenzivno traga. Spasilačku akciju otežavaju loši vremenski uvjeti i otežani letovi helikoptera.

Među poginulima su već potvrđeni nepalski alpinist Pur Bahadur Gurung te Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy iz Omana, prva žena iz svoje zemlje koja se popela na Mount Everest.

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Pakistanski alpinistički savez priopćio je da su dronovima uočena još neka tijela, no njihov identitet zasad nije potvrđen. U potragu su uključene pakistanske vlasti, vojska, brojni spasilački timovi, ali i druge ekspedicije koje su privremeno prekinule vlastite uspone kako bi pomogle u akciji spašavanja.

Ipak, postoji tračak nade. Prema riječima Purjina poslovnog partnera Mingme Gyabua Sherpe, GPS uređaj koji je alpinist nosio pokazao je pomicanje lokacije nakon lavine, što bi moglo značiti da je preživio početni udar. Spasilačke ekipe provjeravaju posljednje zabilježene koordinate.

Nirmal Purja Foto: Instagram

Purja je svjetsku slavu stekao 2019. godine kada jeu samo 189 dana osvojio svih 14 planinskih vrhova viših od osam tisuća metara i pritom srušio dotadašnji rekord za više od sedam godina. Njegov nevjerojatan pothvat zabilježen je u dokumentarcu ''14 Peaks: Nothing Is Impossible'', koji je osvojio publiku diljem svijeta.

Prije nego što se potpuno posvetio alpinizmu, čak 16 godina služio je u britanskoj vojsci. Bio je pripadnik elitnih postrojbi, prvi Gurkha koji je ušao u posebnu postrojbu ''Royal Marinesa'', a za svoja postignuća 2018. godine odlikovan je titulom ''MBE''.

Tijekom karijere nekoliko je puta osvajao Mount Everest, postavio brojne svjetske rekorde i proslavio se nesebičnim spašavanjem drugih penjača u ekstremnim uvjetima, zbog čega je stekao status jednog od najvećih živućih alpinista.

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Dok traje utrka s vremenom na obroncima Broad Peaka, cijeli svijet s nadom očekuje vijesti o sudbini čovjeka koji je svojim pothvatima pomicao granice mogućeg.

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