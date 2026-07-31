Tanga-bikini nove glumčeve djevojke privukao je sve poglede, a ponajviše njegov

Orlando Bloom i njegova nova djevojka, švicarski model Luisa Laemmel, uživaju u romantičnom odmoru na Sardiniji, gdje su ih paparazzi snimili tijekom opuštenog dana na luksuznoj jahti.

Čini se da Orlando Bloom nakon prekida s Katy Perry ponovno uživa u ljubavi. Holivudski glumac ovih se dana odmara na luksuznoj jahti uz obalu Costa Smeralde na Sardiniji, a društvo mu pravi nova partnerica, švicarski model Luisa Laemmel.

Paparazzi su ih snimili tijekom opuštenog dana na moru, gdje nisu skrivali bliskost. Par je zajedno skakao u more, ronio s maskama i uživao u kupanju, a Bloom je u nekoliko navrata svojoj djevojci pomagao pri ulasku u pomoćni čamac. Nije nedostajalo ni nježnih dodira, osmijeha i razgovora, zbog čega je bilo jasno da su zaljubljeni.

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Luisa je za dan na moru odabrala minimalistički crni bikini, dok je Bloom nosio crne kupaće hlačice. Oboje su se od sunca štitili tamnim šiltericama, a nakon kupanja nastavili su uživati na palubi jahte u društvu prijatelja.

Njihova veza posljednjih je tjedana privukla veliku pozornost javnosti. Pošto su ih ranije ovog ljeta fotografi snimili zajedno tijekom odmora u Italiji, Orlando i Luisa prvi su put praktički potvrdili svoju romansu, a ove nove fotografije pokazuju da svoju vezu više ne skrivaju.

Orlando Bloom, Luisa Laemmel Foto: CIAOPIX/COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Za Blooma je ovo prva javna ljubavna veza nakon razlaza s pjevačicom Katy Perry, s kojom je bio gotovo deset godina. Par se zaručio 2019. godine, a zajedno imaju kćer Daisy Dove, rođenu 2020. Unatoč prekidu, strani mediji navode da su ostali u dobrim odnosima te zajedno odgajaju svoju kćer.

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Orlando Bloom, Luisa Laemmel Foto: CIAOPIX/COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Orlando Bloom, Luisa Laemmel Foto: CIAOPIX/COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Luisa Laemmel švicarska je manekenka koja posljednjih godina gradi međunarodnu karijeru u modnoj industriji, a upravo zahvaljujući vezi s Bloomom našla se pod povećalom svjetskih medija. Sudeći prema najnovijim fotografijama, njihova romansa iz dana u dan postaje sve ozbiljnija, a zajednički odmor na Mediteranu pokazuje koliko uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

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