Ida Prester pokazala kako napreduje uređenje obiteljske kuće, ovaj je detalj baš svima zapeo za oko!

Dok mnogi biraju neutralne tonove i minimalizam, Ida Prester i njezin suprug odlučili su krenuti potpuno drugim putem, a djelić svog jedinstvenog doma sada su pokazali i pratiteljima.

Ida Prester pokazala je da ne prati trendove, nego isključivo vlastiti stil. Na Instagramu je podijelila video u kojem je pratiteljima pokazala kako napreduje uređenje njihove obiteljske kuće, a najviše pažnje privukli su zidovi obojeni u upečatljive nijanse ružičaste, crvene, zelene i žute.

Video započinje pitanjem koje, kako se čini, često dobiva: ''I muž se slaže da vam je sve u kući ovako šareno?'' Umjesto klasičnog odgovora, Ida je odlučila nasmijati pratitelje.

Nakon kadrova interijera u videu se pojavljuje njezin suprug Ivan Peševski, poznat po odvažnim modnim kombinacijama. U nizu scena pokazao je nekoliko svojih upečatljivih outfita – od jarkih boja i leopard uzorka do zlatnog odijela – čime je jasno dao do znanja da i sam obožava razigrani stil. Uz objavu je Ida kratko napisala: ''Imam sreće.''

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Ida Prester i suprug Foto: Screenshot

Par već neko vrijeme obnavlja djedovu kuću u Zagrebu, a prema onome što su pokazali, njihov budući dom bit će sve samo ne klasičan ili minimalistički. Umjesto neutralnih tonova, odlučili su se za interijer koji odražava njihov karakter i ljubav prema bojama.

Ida Prester na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Ida Prester na Instagramu Foto: Instagram

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Objava je izazvala mnoštvo pozitivnih komentara. Pratitelji su pohvalili njihovu autentičnost i hrabrost da urede dom po vlastitom ukusu, a mnogi su zaključili da je već po Ivanovu modnom izričaju bilo jasno kako mu šareni zidovi nimalo ne smetaju. ''Konačno netko da ima i kuću i muža, a da nije bez boje'', napisao je jedan pratitelj, dok su drugi poručili da njihov dom ne bi ni mogao izgledati drugačije.

Ida Prester na Instagramu Foto: Instagram

Više fotografija i detalja o obnovi obiteljske kuće koju Ida Prester uređuje sa suprugom pogledajte OVDJE.

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