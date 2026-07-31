Houdek se oglasio nakon burnih reakcija jer je kritizirao našu pjevačicu iz Sinja: ''Rekao sam samo istinu''

Nakon što je njegova kritika nastupa Duške Brčić-Šušak izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i u medijima, Jacques Houdek ponovno se oglasio te poručio da ne odustaje od svojih stavova.

Kritika koju je Jacques Houdek uputio Duški Brčić-Šušak nakon njezina nastupa na manifestaciji ''Trag u beskraju'' nije prošla nezapaženo. Nakon što je pjevačici poručio da bi trebala potražiti pomoć za svoj glas, a ona mu odgovorila da su joj glasnice zdrave, cijela priča izazvala je brojne reakcije. Sada se Houdek ponovno oglasio, ovoga puta osvrnuvši se na medijske napise.

Kako je uopće započela rasprava između Jacquesa Houdeka i Duške Brčić-Šušak te što su jedno drugome poručili, pročitajte OVDJE.

U novoj je objavi Jacques poručio da mu smeta način na koji su pojedini mediji prenijeli njegov komentar. Istaknuo je da nije opleo po mladoj pjevačici niti je, kako kaže, ikoga napao.

''Ništa ja nisam 'opleo'… niti sam 'napao'. Ja sam samo, po tko zna koji put, rekao ISTINU, koju svi vidimo i čujemo, ali se nitko ne usudi izgovoriti'', napisao je.

Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix

Houdek smatra da živimo u vremenu u kojem se, kako kaže, ljudi međusobno podržavaju iz lažne kolegijalnosti, dok se stvarne kritike iznose tek iza zatvorenih vrata.

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''Živimo u potpuno poremećenom sustavu svih vrijednosti, gdje se lažnjaci međusobno tapšaju i ohrabruju... Fejkizam na najjače. Naravno, iza leđa se onda ogovara i komentira sve ovo što ja imenom i prezimenom kažem i čvrsto stojim iza toga.''

Istaknuo je i da nikada nije želio biti osoba koja će govoriti ono što drugi žele čuti.

Jacques Houdek - 1 Foto: In Magazin

''Meni je tog fejkizma odavno preko glave. Nikad nisam i neću biti fejk! Svima istina u lice, ma koliko ponekad boljela.''

Posebno je naglasio da će i ubuduće javno govoriti o pjevanju i vokalnoj tehnici jer smatra da je to područje kojem je posvetio život.

''Kad je riječ o pjevanju i glasu, i ubuduće namjeravam biti jasan, direktan, artikuliran i iznad svega argumentiran. Pa i kritičan, ako već hoćete.''

Dodao je kako vjeruje da o glasu i vokalnoj pedagogiji zna više nego što mnogi pretpostavljaju te da se i danas, unatoč dugogodišnjoj karijeri, i dalje usavršava.

Jacques Houdek - 2 Foto: Instagram

Otkrio je i da je s 39 godina otišao u Italiju učiti pjevanje te istaknuo kako smatra da se svaki pjevač treba neprestano razvijati.

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''Zamislite još samo ovo; da pored svih drugih, koji se, eto, bave pjevanjem, svih i svakakvih 'vokala' koje u Hrvatskoj imamo, JA, s 39 godina odem u Italiju učiti pjevanje.''

Na kraju objave poslao je poruku mladim pjevačima. Poručio im je da ne budu zadovoljni postignutim, nego da nastave raditi na sebi.

''Svim mladim talentima želim da ne budu zadovoljni sa sobom... Neka konačno počnu raditi na sebi svi koji se misle u životu nazivati pjevačima.''

Objavu je zaključio u svom prepoznatljivom, duhovitom tonu.

''Vjerujte mi, kad 'opletem' i 'napadnem', čut će se i znat će se. Evo, sad sam možda samo malo 'opleo'.''

Video izvedbe Duškine pjesme pogledajte OVDJE.

Jacquesovu objavu pogledajte OVDJE.

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