Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš''

Nastup mlade pjevačice na manifestaciji posvećenoj Oliveru Dragojeviću izazvao je burne reakcije nakon što joj je Jacques Houdek u komentarima uputio oštru kritiku, na koju mu je ubrzo i odgovorila.

Nastup Duške Brčić-Šušak na manifestaciji ''Trag u beskraju'', posvećenoj Oliveru Dragojeviću, nije prošao nezapaženo. Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila snimke s probe i izvedbe pjesme ''Ostavljam te samu'', istaknuvši kako joj je bila velika čast sudjelovati u programu, no ispod objave ubrzo se razvila rasprava nakon komentara Jacquesa Houdeka.

Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix

Pjevač joj je poručio da smatra kako njezin glas pokazuje ozbiljne probleme te da bi, prema njegovu mišljenju, trebala što prije potražiti stručnu pomoć.

''Nikako… Nikako! Nažalost… Duška je talentirana i njezina interpretacija dolazi s nekog zaista, čini se, iskrenog mjesta, ali je glas nažalost bolestan, ovo je dijagnoza na glasnicama… Out of tune, promuklo... A ovo je naprosto krivo, ton je iskrivljen i ružan… agresivno… jer mora biti, nažalost, ne izlazi drugačije'', napisao je Houdek.

Jacques Houdek - 2 Foto: Luka Antunac/Pixsell

Dodao je kako je prati još od njezinih mlađih dana te ustvrdio da je, prema njegovu mišljenju, problem s glasom prisutan godinama.

''Duška hitno, hitno mora pronaći pomoć za svoj glas. Sjećam se je, još kao klinke, talentirana, ali oduvijek je krivo koristila aparat, oduvijek promukla... To je odavno iz akutnog prešlo u kronično stanje... Želim joj svako dobro, kao i svim mladim pjevačima.''

Duška Brčić-Šušak Foto: Instagram

Duška mu je ubrzo odgovorila, istaknuvši da je prije nekoliko mjeseci bila na specijalističkom pregledu te da su joj glasnice zdrave.

''Dragi Jacques, prepala sam se kad sam pročitala poruku, ali moram reći da sam prije nekoliko mjeseci bila na pregledu i s glasnicama je, srećom, sve u redu. Možda vam se ne sviđa kako pjevam ili moj način pjevanja, i to potpuno poštujem. Ali što se zdravlja tiče, sve je u redu, a to mi je ipak najvažnije. Hvala puno!"

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Time rasprava nije završila. Houdek je ponovno odgovorio, naglasivši da cijeni njezinu emociju i interpretaciju, ali da smatra kako izvedba ima ozbiljne tehničke nedostatke.

"Pjesma je doista prekrasna, tvoj osjećaj za tekst je tu, nepatvoren, to je neupitno. Ti imaš što za reći u glazbi... Gušenje s jedne, urlanje s druge strane, doslovno me zaboli glas slušajući te, a i duša. Osim toga, sve skupa je jako falš, a to te kao sluhisticu ne smije zadovoljavati."

Pritom je istaknuo da problem, prema njegovu mišljenju, nije u glasnoći pjevanja, nego u načinu na koji proizvodi ton.

"Zapamtite, jedno je imati glas. A znati pjevati… E, to je nešto sasvim drugo. Pronaći sebe u svemu tome? To je ultimativna pobjeda. I to ti želim. Zaista. Sretno."

U završnom komentaru ponovno se osvrnuo na njezinu tvrdnju da su glasnice zdrave.

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"U to da je sve ok s glasnicama jako teško mogu povjerovati, ali naravno ne mislim da lažeš. Očito si bila kod doktora na specijalističkom pregledu iz nekog razloga. E pa, to što ti osjetiš da ne štima s glasom, ja jasno čujem. Cijeli život sam učio da bih to mogao čuti i prepoznati. Znam ja što čujem. A to nije dobro.''

Duška Brčić-Šušak Foto: Instagram

Duška Brčić-Šušak publici je postala poznata u četvrtoj sezoni showa ''The Voice Hrvatska'', gdje je na slijepoj audiciji izvedbom pjesme ''I See Red'' okrenula sva četiri mentora, a na kraju odabrala tim Dina Jelusića. Tijekom natjecanja stigla je do emisija uživo.

Glazbom se bavi od osme godine, iza sebe ima više od 15 godina nastupa na koncertima, festivalima i pjevačkim natjecanjima, a za sebe kaže da je u duši rockerica, iako voli i jazz. Po struci je veterinarska tehničarka, no školovanje je napustila kako bi se u potpunosti posvetila glazbi.

Duška Brčić-Šušak Foto: Instagram

Nakon završetka ''The Voicea'' nastavila je graditi glazbenu karijeru. Godine 2024. pobijedila je na Večerima dalmatinske šansone u Šibeniku, nastavila objavljivati autorske pjesme i redovito nastupati. Danas živi u Zagrebu, dok za rodni Sinj često ističe da će joj uvijek ostati dom.

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