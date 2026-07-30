Fokus s isklesanog Beckhama ovog je puta ukrala zanosna brineta i djevojka njegova sina

David Beckham i njegova obitelj uživaju u luksuznom ljetovanju na španjolskoj Formenteri, gdje su ih paparazzi ponovno snimili na raskošnoj jahti tijekom još jednog dana ispunjenog kupanjem, sunčanjem i opuštanjem.

Bivši kapetan engleske nogometne reprezentacije David Beckham ljeto provodi na jednoj od omiljenih destinacija svjetskog jet-seta – Formenteri.

Slavni 51-godišnjak usidrio je luksuznu jahtu uz obalu španjolskog otoka te s obitelji i prijateljima uživa u mediteranskom ugođaju.

Obitelj Beckham na odmoru - 4 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na jahti su mu se pridružili sin Romeo Beckham i njegova djevojka Kim Turnbull, koji nisu skrivali zaljubljenost tijekom zajedničkog odmora. Paparazzi su ih snimili nakon kupanja dok su se tuširali na palubi, a Kim je zablistala u oskudnom bikiniju.

Obitelj Beckham na odmoru - 2 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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David je pokazao svoju prepoznatljivu kolekciju tetovaža i opušteno raspoloženje dok je uživao u ljetnim radostima, a Romeo je također iskoristio priliku za osvježenje nakon skoka u more.

Obitelj Beckham na odmoru - 1 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Društvo je dan provelo plivajući, skačući u more i sunčajući se na luksuznoj jahti, daleko od znatiželjnih pogleda. Beckhamovi tako nastavljaju svoje glamurozno ljetovanje u velikom stilu, a Formentera je i ove godine jedna od njihovih omiljenih postaja tijekom odmora.

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