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Fokus s isklesanog Beckhama ovog je puta ukrala zanosna brineta i djevojka njegova sina

Piše J. C., Danas @ 15:36 Celebrity komentari
Obitelj Beckham na odmoru - 1 Obitelj Beckham na odmoru - 1 Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

David Beckham i njegova obitelj uživaju u luksuznom ljetovanju na španjolskoj Formenteri, gdje su ih paparazzi ponovno snimili na raskošnoj jahti tijekom još jednog dana ispunjenog kupanjem, sunčanjem i opuštanjem.

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