Naručio je kamion instrumenata koje nije znao svirati: Danas su dio njegova novog albuma

Zvjezdan Ružić pokrenuo "Recording Diary" i prvi put otkriva kako je nastajao album ''A Storm in a Teacup''.

Višestruko nagrađivani pijanist i skladatelj Zvjezdan Ružić stvaranje svog novog albuma ''A Storm in a Teacup'' započeo je bez unaprijed napisanih orkestracija, bez detaljnog plana i s orkestralnim udaraljkama koje je tek trebao upoznati, odlučio je slijediti isključivo vlastitu intuiciju.

Danas upravo ta glazba stoji iza njegova najnovijeg autorskog projekta i velike hrvatske koncertne turneje.

O toj nesvakidašnjoj glazbenoj avanturi prvi put progovara kroz serijal "Recording Diary", niz videozapisa i osobnih zapisa na svojim društvenim mrežama, koji publici otkrivaju kako je nastajao album sniman u jedinstvenim akustičnim prostorima, od Crkve sv. Andrije u Bakru i Varaždinske katedrale pa sve do studija u Londonu, Beču i Los Angelesu.

Najveće iznenađenje krije se u činjenici da je Zvjezdan na albumu sam odsvirao svaki instrument. Tijekom gotovo četrdeset dana snimanja osmislio je kompletnu produkcijsku koncepciju, od odabira prostora i pozicioniranja mikrofona do konačne zvučne slike svake skladbe.

Tonski snimatelj Marin Kereša bilježio je svaku izvedbu, završni miks albuma nastajao je u suradnji s londonskim mix inženjerom Dokom Kaitnerom, dok je mastering potpisao Robert Vosgien u legendarnom Capitol Studiosu u Los Angelesu.

No ni to nije najneobičniji dio priče.

U jednom od nastavaka "Recording Diaryja" Zvjezdan otkriva kako su on i Marin Kereša orkestralne udaraljke, koje su stigle kamionom tvrtke Bone Drums iz Slovenije, prvi put sastavljali i upoznavali upravo na dan snimanja, nerijetko uz pomoć YouTube tutorijala. Iako je mogao unaprijed napisati svaku orkestraciju, odlučio je svjesno odustati od potpune kontrole.



"Moj jedini plan bio je slijediti glazbu. Istina, mogao sam sve unaprijed isplanirati - raspisati sve dionice orkestracije i slijediti taj trag, ali time bih izgubio onu slobodu - koja mi je bila potrebna da pronađem vlastiti zvuk." - rekao je Zvjezdan Ružić.



Ta odluka bila je veliki rizik, ali upravo je ona dovela do albuma koji danas nosi njegov prepoznatljiv autorski potpis.

Prva epizoda serijala vraća publiku u rujan 2024. godine, u bakarsku Crkvu sv. Andrije, prostor čija je akustika postala jedna od ključnih inspiracija za zvuk albuma. U narednim nastavcima gledatelji će otkriti kako su nastajale pojedine skladbe, upoznati instrumente korištene na snimanju te zaviriti iza kulisa procesa koji je do sada bio poznat samo malom krugu suradnika.

Istodobno će publika glazbu s albuma moći doživjeti i uživo. U sklopu velike hrvatske turneje Zvjezdan će nastupiti u Splitu, Šibeniku, Osijeku, Zagrebu, Čakovcu, Zadru, Puli, Pazinu, Varaždinu i Rijeci.

To su prvi jesenski datumi velike hrvatske turneje, dok će novi koncerti biti objavljeni početkom sljedeće godine.

Prve dvije epizode serijala "Recording Diary" već su dostupne na službenim društvenim mrežama Zvjezdana Ružića, a novi nastavci izlazit će usporedno s nastavkom turneje.

Ulaznice za najavljene koncerte dostupne su putem sustava Eventim i Mojekarte.hr.