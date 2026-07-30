Vatrena stihija natjerala Clooneyjeve na evakuaciju iz njihova doma u Francuskoj

George i Amal Clooney bili su prisiljeni napustiti svoj dom na jugu Francuske zbog razornih šumskih požara koji posljednjih dana haraju dijelovima Europe.

George i Amal Clooney evakuirani su iz svoje kuće u Francuskoj nakon što su se šumski požari približili području u kojem žive. Slavni glumac i njegova supruga s devetogodišnjim blizancima Alexanderom i Ellom žive u Brignolesu, gradiću u regiji Provence-Alpes-Côte d'Azur na jugoistoku Francuske, koja je među područjima pogođenima vatrenom stihijom.

Vijest o njihovoj evakuaciji potvrđena je nakon što su gradonačelniku Brignolesa Didieru uputili emotivno pismo. U njemu su priznali da ne znaju hoće li njihov dom preživjeti požare.

George Clooney - 2 Foto: Afp

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''Dragi Didier, u ovom trenutku nemamo pojma hoće li naš prekrasni dom preživjeti ovaj strašan trenutak'', napisali su na početku.

U nastavku su poručili kako im je najvažnije da su stanovnici grada sigurni te istaknuli da će, bez obzira na ishod, ostati uz svoju zajednicu.

''Dok napuštamo Brignoles, želimo naglasiti dvije stvari. Prvo, nadamo se da ste vi i stanovnici našeg grada sigurni. Drugo, Amal i ja želimo jasno poručiti da ćemo, bez obzira na to što se dogodi našem mjestu, ostati dio ove zajednice i sudjelovati u njegovoj obnovi. Volimo Brignoles i naše prijatelje koji ondje žive'', poručili su.

George i Amal Clooney - 3 Foto: Profimedia

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Požari koji posljednjih dana pogađaju Francusku dio su velikog vala vatrene stihije koji zahvaća i Španjolsku, Italiju te Grčku. Prema podacima Associated Pressa, požari u Francuskoj trenutačno zahvaćaju područje čak četiri puta veće od površine Pariza.

CNN navodi da je iz francuske regije Gironde evakuirano oko 224.000 ljudi, dok je iz regije Provence-Alpes-Côte d'Azur evakuirano još oko 3000 stanovnika. U Španjolskoj je evakuirano više od 63.000 ljudi, a prema Reutersu, u Grčkoj su u požarima život izgubila dvojica vatrogasaca.

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George Clooney - 5 Foto: Profimedia

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