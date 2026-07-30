Preminuo redatelj kultnih Smogovaca, serije koja je obilježila odrastanje brojnih generacija

Hrvatska filmska i televizijska scena ostala je bez jednog od svojih najistaknutijih redatelja, Milivoja Puhlovskog.

Hrvatski redatelj, scenarist i sveučilišni profesor Milivoj Puhlovski preminuo je u 80. godini. Tužnu vijest objavilo je Društvo hrvatskih filmskih redatelja (DHFR).

"S velikom žalošću vas obavještavamo da je preminuo naš dragi član g. Milivoj Puhlovski", priopćili su iz DHFR-a.

Milivoj Puhlovski - 2 Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX/Cropix

Puhlovski je ostavio dubok trag u hrvatskoj filmskoj i televizijskoj produkciji, a najšira publika pamti ga kao redatelja kultne serije "Smogovci", koja je obilježila odrastanje brojnih generacija. Tijekom bogate karijere režirao je i brojne dokumentarne i igrane filmove te televizijske projekte, među kojima su "Lažeš, Melita", "S. P. U. K.", "Kad ftičeki popevleju" i "Posebna vožnja ili posljednja jesen Ivana Brežinskog".

Milivoj Puhlovski - 1 Foto: Zeljko Puhovski / CROPIX

Diplomirao je filmsku i televizijsku režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gdje je kasnije radio i kao profesor, odgajajući brojne generacije mladih redatelja. Prije toga bavio se filmskom kritikom i amaterskim filmom, a dio obrazovanja proveo je i u Sjedinjenim Američkim Državama.

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Njegov odlazak predstavlja velik gubitak za hrvatsku kinematografiju i televiziju, a iza sebe je ostavio bogat opus koji će nastaviti živjeti kroz filmove i serije koje su obilježile domaću audiovizualnu produkciju.

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