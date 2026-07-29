Naš plesač i supruga dobili su prinovu, unikatno ime oduševilo je njihove pratitelje

Profesionalni plesač Marko Mrkić i njegova supruga Antea Franjić postali su roditelji. Sretnu vijest podijelili su na društvenim mrežama, gdje su otkrili i posebno ime koje su odabrali za svoju kćerkicu.

Marko Mrkić i njegova supruga Antea Franjić dobili su prvo dijete, djevojčicu kojoj su dali ime Marlena. Ponosni tata sretnu je vijest podijelio na Instagramu uz prvu fotografiju novorođenčeta i dirljivu poruku koja je raznježila njihove pratitelje.

"Dobro došla ljubavi, dobro došla Marlena! U obitelj gdje tata voli najhrabriju mamu na svijetu, mama voli tatu i tu ti se svi volimo. Sad i bez smetnje čuješ one prigušene poljupce koje si u trbuhu mogla načuti non stop. Ovdje se dobro i puno pleše, to si vjerujem skužila u ovih 9 mjeseci, loše se pjeva, ali ovdje ne radimo samo stvari u kojima smo dobri već i koje nas vesele", napisao je Marko na početku objave.

U nastavku je iskreno progovorio o prvim danima roditeljstva i zahvalio svima koji su im pomogli u dolasku njihove djevojčice.

"Veseliš nas ti za početak, i to jako. Iako nismo još u šemi ovih prvih par dana da svima bude ugodno, znaj da su ti roditelji uporni, i izrazito radišni da nam to na kraju ne uspije. Puno ljudi je jako sretno što si s nama, i puno divnih ljudi je pomoglo tvojim roditeljima zadnjih dana da nam dođeš u naš novi dom koji je 2 tjedna udaljen od toga da bude tip top! Neki su pitali iz fore, što kad budeš imala problema sa slovom R, mi im kažemo da ćeš uvijek biti naša Malena. Dobro došla ljubavi, dobro došla Malena!", poručio je.

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Marko Mrkić i Antea Franjić - 5 Foto: Instagram

Marko Mrkić i Antea Franjić - 4 Foto: Instagram

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Marko i Antea zajedno su više od deset godina, a njihova ljubavna priča započela je sasvim slučajno ispred jednog zagrebačkog kluba. U međuvremenu su postali jedan od omiljenih domaćih plesnih parova, a početkom ove godine otkrili su da očekuju prinovu.

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Dolazak malene Marlene tako je označio početak novog i najljepšeg životnog poglavlja za mladi bračni par, a ispod objave ubrzo su se nanizale brojne čestitke prijatelja, kolega i pratitelja koji su im poželjeli mnogo sreće u roditeljstvu.

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