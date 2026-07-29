Jedna glazbena želja hrvatskog reprezentativca potpuno je iznenadila našeg pjevača!

Roko Blažević predstavio je novu pjesmu, emotivnu baladu o bivšoj ljubavi. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom otkrio je koliko je pjesma autobiografska, je li nova djevojka ljubomorna što je bivša dobila stihove, kako je izgledao nastup za Vatrene u Americi te koja ga je glazbena želja našeg reprezentativca najviše iznenadila.

Nova pjesma ''Još te sanjam'' nastala je između dva svijeta, na letu s Islanda prema Hrvatskoj. Bez interneta, s mislima koje su ga vratile u prošlost, Roko Blažević u nekoliko je sati zapisao baladu koja je, kaže, izašla iz stvarnog osjećaja.



''Nije bilo interneta na letu, meni je bilo dosadno, a nešto sam baš noć prije sanjaon bivšu ljubav. Pjesma se zove ''Još te sanjam'' i govori o tome kako ta ljubav još uvijek jedino živi u snovima, onda se svako jutro probudiš i bitka sa realnošću iz početka. Biografska je pjesma kao većina mojih, ja bih rekao. Nekako je najlakše pisati o onome što stvarno osjećaš i što si proživio ili što želiš proživjeti. Sve što je u srcu, najlakše je nekako iznijeti na papir, bar meni'', priča nam Roko Blažević.

Roko Blažević - 4 Foto: In Magazin



No, kako to obično biva s ljubavnim pjesmama, prošlost u stihovima lako otvori pitanja sadašnjosti. Hoće li nova ljubav biti ljubomorna na stihove pjesme ''Još te sanjam''?



''Ne pričam puno o privatnom životu, to je to nešto što volim držati za sebe, ali jesam sretno zaljubljen sa osobom koja ima najviše razumijevanja za sve što ja radim, kao što ja imam za sve što ona radi, tako da mislim da neće biti tih problema, a dobit će pjesmu kad dobije''.



Ova godina ostat će mu u pamćenju i po nastupu za Vatrene u Americi. Pjevao je na svečanoj večeri dobrodošlice te izbliza osjetio zajedništvo hrvatske reprezentacije.



''Imao sam stvarno neopisivu čast pjevati za Vatrene u Washingtonu, to jest u Alexandriji, gdje su oni bili smješteni. I stvarno je, to kažem svima, to koje mi je bilo predivno, osjetiti zajedništvo među ekipom. Ono što mi vidimo njih kako igraju na terenu, to je predivno, ali kad ti njih vidiš sve tako na okupu u tom nekom neslužbenom izdanju, oni su stvarno kao familija, jedna velika. I predivno mi je bilo, ne znam, nadam se da će se ponoviti''.

Roko Blažević - 2 Foto: In Magazin



Među glazbenim željama reprezentativaca, jedna ga je posebno iznenadila.



''Želja koja mi je ostala ovako, koju bi istaknuo, od Budimira, on je tražio Without You od Mariah Carey. To mi je bio hit. Došli su mi u biti iz delegacije, iz tima reprezentacije sa mobitelom da Budimir želi pjesmu. Ja prvo mislim uvijek greška neka. Šta znam, nećeš očekivat baš od nogometaša da će tražit neku pjesmu koja je zapravo pismetina. Tako da nakon toga smo se čuli, baš sam mu rekao, on mi je zahvalio na otpjevanoj pismi, ja sam mu rekao čestitam na istančanom ukusu za glazbu. Tako da eto, to je jedna anegdota''.



Ovaj iznimno talentirani mladi glazbenik već pet godina gradi život u Americi. Ondje je stvorio svoju bazu, završio fakultet i danas priznaje da ga podjednako vuku oba doma.



''Sretan sam na obje strane. A sad što se tiče vraćanja, planove muzičke imam u Hrvatskoj. Male i velike. Uskoro. Tako da planiram u biti i napokon imam više vremena biti tu više. Tako da kad god imam neku pauzu od muzike u Americi, ne planiram previše odmarati. To je sve što ću reći. Došao sam i ovdje na mjesec dana. Odmorio sam dva dana''.

Roko Blažević - 5 Foto: In Magazin



Život u Los Angelesu donio mu je i susrete s velikim imenima svjetske scene. Ipak, Roko o njima ne govori iz perspektive fascinacije slavom, nego s poštovanjem prema njihovu radu.



''U početku mi je bilo čudno sretat celebrityje po LA. Onda nekako navikneš se. Ne znam, ja se uvijek vraćam na Jennifer Hudson s kojom sam imao priliku popričat kratko, koja je toliko ponizna i normalna, a bolesno talentirana. Lionel Richie je osoba koju sam upoznao prije nekoliko godina isto. Imao sam priliku i pjevati ispred njega i ono, podijelili smo par riječi. Toliko su ti svi ljudi koji su ostvarili takve ogromne stvari toliko podržavaju mlade i to je predivno vidjeti i osjetiti''.



O mladim kolegama govori bez zavisti i s mnogo potpore. Upravo zato veseli ga uspjeh Jakova Jozinovića.



''Ja Jakova znam od malena, mi smo se natjecali u istom glazbenom showu kad smo bili kepeci mali i Jakov je oduvik bio pretalentiran, skroman, dobar, jako dobar, što je meni možda i najbitnije od svega toga. Puno ljudi ima talenta, ali malo ljudi ima tu iskrenost i dobro srce. Tako da drago mi je, predrago mi je što se njemu to događa i ne što se događa, nego što je njegov radi trud urađa plodom. Mislim da će ovo inspirirat mlade da pokažu što mogu, tako da samo pohvala i baš mi je, od srca mi je predrago''.



Između Splita i Los Angelesa, Roko Blažević danas djeluje kao mladi glazbenik koji zna kamo ide, ali ne zaboravlja odakle je krenuo. U glasu nosi raskoš, a u riječima onu rijetku zrelost zbog koje se čini da ga najbolje pjesme tek čekaju.

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