Frontman Hrvatskih ruža otkriva koji je savjet dobio od Thompsona!

Hrvatske ruže posljednjih su godina postale jedan od najprepoznatljivijih domoljubnih bendova, a njihove pjesme publika sve češće pjeva uglas. Iza njih stoji Neno Ninčević, autor koji je napisao stotine hitova. S našim Hrvojem Krolom razgovarali su o vjeri, domovini, publici koja ih nosi, ali i novoj pjesmi “Nestali”, jednoj od najemotivnijih dosad.

Hrvatske ruže svoj glazbeni put grade na emociji, vjeri, obitelji i ljubavi prema domovini, a Neno Ninčević i Ivan Varenina otkrili su što stoji iza njihova rada, kako se Ivan snalazi u novoj ulozi te što očekuju od pjesme "Nestali".

Ivan Varenina teško pronalazi riječi kojima bi opisao trenutke provedene na pozornici pred tisućama ljudi. Takva se emocija, kaže, teško može objasniti nekome tko je nije doživio.

"Ne mogu reći kakav je taj osjećaj, ne znam kako bih se izrazio. Malo ljudi to i doživi pa malo ljudi to može i razumjeti", rekao je Ivan Varenina.

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Ivan Varenina - 2 Foto: In Magazin

Hrvatske ruže, kaže Neno Ninčević, nastale su iz potrebe da se važne teme otpjevaju jasno, dostojanstveno i iz srca. Prisjetio se i trenutka kada je napisao pjesmu "Kardinale" posvećenu Alojziju Stepincu.

"Ovo je bio projekt koji je napravljen u momentu kad sam ja napisao 'Kardinale' za Stepinca. Niko nije htio pjevati. Većina mojih pjevača, veliki heroji su rekli: 'Pa nemoj Neno, pa čudna biografija, pa sporna.' Ja kažem, nije to. To je jednostavno čovjek koji je bio žrtva svih mogućih sustava. Čist je ko suza. Mi se trudimo raditi ono što nam se radi, što nam se piše. Evo, puno očekujemo od 'Nestalih'", ispričao je Neno Ninčević.

In Magazin: Hrvatske ruže - 1 Foto: In Magazin

Njihove pjesme publika ne doživljava samo kao glazbu. One traže mjeru, poštovanje i glas koji ne glumi emociju, a Ivan ističe kako bez potpore obitelji njihov put ne bi imao istu snagu.

"Svi iz uže i šire obitelji su stvarno velika podrška. Znači, nema veće ljubavi od ljubavi prema domovini i prema obitelji. A mi jesmo zapravo domoljubno-zavičajni obiteljski bend. Pivamo sve što volimo, a to je to što volimo, ljubav prema domovini i obitelji", rekao je Ivan.

In Magazin: Hrvatske ruže - 7 Foto: In Magazin

Neno Ninčević iza sebe ima tisuće napisanih pjesama, ali o uspjehu govori bez velikih titula. Smatra da vrijeme najbolje pokazuje što vrijedi, a u Hrvatskim ružama, dodaje, ne osjeća se kao šef.

"Pa nisam ja neka veličina da me teško nadmašit. Sidnem uru vrimena više pa se nadmašim. Važno je da ja i ti ne pričamo sa one osnove ko što većina hrvatskih bendova, izvođača, autora se najavljuju. Najveći hrvatski, najbolji hrvatski, ovaj najbolji, onaj. Nemojte vi meni govoriti da sam ja najbolji. Ja bih se i sramio da mi to neko kaže. Vrijeme će pokazati. Ja nisam uopće šef. Ja samo pišem pjesme ovdje i oni me poštuju", poručio je Ninčević.

In Magazin: Hrvatske ruže - 3 Foto: In Magazin

A poštovanje se posebno vidi u načinu na koji govori o Ivanu. Mladi pjevač, kaže, nije slučajno preuzeo glavnu ulogu.

"Iko se za to već školuje doslovno godinu dana. Budimo realni, on je tu od prvog dana. I kad čujete kako to Iko pjeva u 'Nestalima', bit će vam jasna moja odluka. Meni je jasna već dugo. Iko je mlad. Vidit ćete ga danas na bini, jer ovo je mala bina. On će bar tri puta pasti jer sve poruši na njoj od trčanja", našalio se Ninčević.

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S druge strane, Ivan dobro zna da nova uloga nosi i novu težinu te priznaje kako mu se život promijenio.

In Magazin: Hrvatske ruže - 5 Foto: In Magazin

"Život mi se okrenija naopako jer bio sam tu i prije kao neki isto lead vokal, drugi lead vokal. Ali ne znam je li postoji uopće to u muzici da postoje dva glavna lead vokala i nešto se moralo desiti. Tada sam bio pod nekom kočnicom, pod nekom ručnom. A sad kad imam ulogu da sam ja taj u koga ljudi gledaju možda najviše, da moram preuzeti tu neku palicu odgovornosti", priznao je Ivan.

Neno Ninčević i Marko Perković Thompson godinama su povezani pjesmom i prijateljstvom, a ta se suradnja nastavlja i dalje. Ninčević je otkrio da će dio jeseni posvetiti upravo Thompsonu i njegovu albumu.

"Ja ću ovu jesen se posvetiti opet Thompsonu. Dat ću sve od sebe, da njemu dam ruku u njegovu albumu i da se bavim pjesmama za Ruže. Dalje teško da ću imati vremena i snage bilo kome drugome pisati", otkrio je Ninčević.

In Magazin: Hrvatske ruže - 6 Foto: In Magazin

Thompsonov trag osjeti se i u savjetima koje je dao Ivanu na njegovu putu.

"Nedavno smo sa Markom Perkovićem bili na večeri i rekao je: 'Nemoj jest prije ništa', zbog dijafragme, prostora u želucu, posluša sam ga tu. Daje dosta puno dobrih savjeta, a jedan od najvećih savjeta je da moramo izbacivati pisme i da moramo naći svoj glas koji ja mislim da već imamo negdje tu na 90%", ispričao je Ivan.

Nova pjesma "Nestali" za Hrvatske ruže nije pokušaj stvaranja lakog hita. Riječ je, ističe Ninčević, o teškoj, bolnoj i dostojanstvenoj pjesmi o ljudima za kojima se još traga.

In Magazin: Hrvatske ruže - 2 Foto: In Magazin

"Puno očekujemo od 'Nestalih'. Ne kao, 'Nestali' nisu hit. To je jedna grozomorno teška tema i teška pjesma, težak video. Pun je smrti, pun je svega, pun je ružnih slika. Nažalost, to je tako bilo i mi to moramo prikazati kako je bilo. Pisma ne nosi nikakav napad, nema ataka. To je pisma koja nudi ruku, nudi oprost u zamjenu za poziv. Nazovi, ako znaš gdje su naši pokopani, gdje su naši mrtvi, da majke mogu zapaliti svijeću, da neki praunuci mogu zapaliti svijeću. Mislim, Bog oprašta do zadnjeg časa", rekao je Ninčević.

Od pjesama koje bude ponos do onih koje otvaraju najteže rane, Hrvatske ruže svoj put grade na emociji, vjeri i ljubavi prema domovini. S pjesmom "Nestali" žele pokazati da domoljublje nije samo glasno pjevanje, nego i tiho sjećanje na one koji se ne smiju zaboraviti.

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