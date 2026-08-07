Vodimo vas u bračku oazu mira Nene Belana: Glazbenik nam je otkrio jednu malu tajnu!

Jste li znali da naš poznati kantautor Neno Belan zapravo ima i drugo ime? U sljedećim minutama otkrivamo koje, ali i kako ga jedna Barbara "trpi" već 23 godine. Glazbenik je u svojoj ljetnoj oazi na Braču razgovorao s našom Anamarijom Alebić i prisjetio se četverosatnog koncerta u Areni Zagreb. Otkrio nam je malu tajnu, ali i koji je njegov najveći životni san.

Ovaj glazbenik fan je Beatlesa, a uskoro bi novi album trebao snimiti u studiju Abbey Road.

Iza četiri desetljeća karijere bez ijednog skandala krije se čovjek koji instrumentima daje imena, godine mjeri zdravljem, a sreću pronalazi u malim stvarima – vožnji biciklom po Braču ili duetu s kćeri na pozornici.

Ekipa IN magazina pridružila se Neni Belanu u Pučišćima na Braču, gdje ovaj glazbenik ljeti provodi najviše vremena, a tom je prilikom otkrio i neke manje poznate detalje o sebi.

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In Magazin: Neno Belan - 1 Foto: In Magazin

“Sve više ljudi kuži da mi je srednje ime Ante. Ja sam kršten kao Ante, to malo ljudi zna. Znači, ja sam Neno Ante Belan, kao Mate Mišo Kovač i onda, kako se ljudi upoznaju s tom činjenicom, neki me onako iz zezanja zovu Ante, a neki me stvarno zovu Ante”, kazao je glazbenik Neno Ante Belan pa dodao:

“Odazivam se na, naravno, i na ‘Ante’, ali sve sam to ja. I Neno i Ante, tako da, to ti je ono kao yin i yang, znaš, ona filozofija kineska, crno i bijelo, pa onda sve čini jedno jedinstvo.”

Dotaknuo se i godina te otkrio kako gleda na starenje.

In Magazin: Neno Belan - 2 Foto: In Magazin

"Ja kažem, godine su samo broj. Čovjek može biti mlad sa 70 i star sa 25, jel', kako kaže ona poslovica: 'Zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu' , tako da, zdravlje treba čuvat', i onda su godine stvarno samo broj."

Vrhunac njegove dosadašnje karijere, kaže, bio je prošlogodišnji koncert u Areni Zagreb.

"To je nešto još neviđeno na ovim prostorima. Takav nivo produkcije, toliko glazbenika na stageu, a otkrit ću i malu tajnu za naše gledatelje - dogodine, na jesen spremamo arenu broj dva. Svidjelo nam se, ova prva. Tada sam obećao ljudima da ću svirati četiri sata, i onda su mi svi govorili: ‘Ma jesi ti lud, pa to je previše, pa pola ljudi će otići.’ Što se dogodilo? Nakon 4 sata, Arena je tražila bis. Znači, nije im bilo dosta, a svi su ostali", ispričao je glazbenik.

In Magazin: Neno Belan - 6 Foto: In Magazin

Otkrio je i koliko bi njegov sljedeći koncert u Areni mogao trajati.

"Mi smo obavili to obećanje četiri sata koncerta, sad ćemo možda tri sata i pedeset minuta. Ne treba više, ovo je rekord, neka ga netko skine, pa ćemo onda obarati", našalio se.

Pučišća, Split, Zagreb i Rijeka gradovi su s kojima je Belan posebno povezan, a svaki od njih za njega ima drugačije značenje.

"Svugdje je lipo i sve ima svoje specifičnosti. Onako najjednostavnije: Zagreb mi je posao, Split mi je gušt, a Rijeka mi je mir. Kad je riječ o litu i o odmoru, onda bez daljnjeg su Pučišća broj 1."

In Magazin: Neno Belan - 5 Foto: In Magazin

Upravo su Pučišća njegovo omiljeno mjesto za ljetni odmor, a kada boravi ondje, najradije se kreće na dva kotača.

"Obožavam voziti bicikl i idem na plažu biciklom, znam ići po brdima, malo za rekreaciju. Čak i do nekog drugog mista na Braču. Od kantuna do kantuna, sve biciklom."

Otkrio je i jedan poseban "kantun" koji mu je još u mladosti promijenio život.

"Sa 20 godina, kao mulac, zajedno sa svoja dva prijatelja, Denisom i Perom sam dva ljeta svake večeri svirao. Ova bina je prva gdje sam ja, tako reći, počeo svoju karijeru, mada onda još nisam ni znao da će to bit karijera. Svirali smo dalmatinske narodne pisme, izvorne, a ja sam svirao mandolinu. Ovo je bilo par godina prije nego što je krenula ozbiljnija karijera. Onda sam imao bend u Splitu. Nisam bio pjevač, već gitarista, pa onda kada je originalni pjevač Marinko Biškić otišao u Zagreb trbuhom za kruhom, kazao sam: 'Okej, idem i ja pivat dok ne nađemo novog pjevača. Natječaj je još otvoren'."

In Magazin: Neno Belan - 4 Foto: In Magazin

U njegovu životu već 23 godine posebno mjesto ima gitara "Barbara", a u međuvremenu su joj se u kolekciji pridružile "Helga" i "Mara".

"Svakom svom instrumentu, kojih imam puno, gitare, mandolina i ostale, volim daj ime. Tako da je ona postala Barbara u tom momentu. Prije 23 godine, žena od predsjednika Amerike, bila je Barbara Bush, pa sam ja razmišljao koje je ime, onako tipično američko, pa mi je Barbara palo na pamet, i onda je gitara postala Barbara. I neko, prvo ime njemačko koje mi je palo na pamet, to je bila Helga. Prošle godine sam je svirao u Areni, a ova zadnja gitara, ona je zelenkasta i od maslinovog drva, ona je mediteranska gitara. A gdje ćeš mediteranska imena od Marija? Moja majka je Marija, eto, na primjer, tako da može biti i po njoj."

Osim gitare, Belan svira i ukulele, a upravo ga je taj instrument svojedobno inspirirao za jednu pjesmu.

Neno Belan Foto: Josip Moler / CROPIX

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"Kad sam kupio ukulelu, to je bilo 2013., mislim, i onda sam napravio na njoj ono: 'Lijepi moj živote, srce mi se smije.' Ona me inspirirala da napravim tako jednu pjesmu o pozitivnom pogledu na život, a to je upravo ta pjesma koja se zove 'Ulica moj grad'."

Otkrio je potom i kako danas gleda na svoj život i činjenicu da već desetljećima radi ono što voli.

"Je li to sreća ili sudbina, ne znam kako bih rekao, što sam uspio da se u životu bavim nečim što obožavam i volim. To ću raditi sigurno do kraja svog života, dok me ove dvije noge budu držale. Popnem se na binu, vidim tisuće ljudi sa nekim ozarenim licima, i moje srce je onda veliko."

Neno Belan Foto: In Magazin

Ipak, postoji dio života koji svih ovih godina čuva daleko od očiju javnosti.

"Od samog početka, uvijek me novinari pitaju: ‘Pa kako si ti uspio 40 godina karijere, a nikad skandala, nikad nešto ovo, ono?’ Ja kažem: ‘E, da vam je znati!’ Samo ime, kaže, privatno. Neki mali komad osobnog svemira koji ostavljam samo za sebe i meni vrlo neke bliske ljude", objasnio je glazbenik.

Unatoč tome, neke od najemotivnijih trenutaka ipak je podijelio s publikom, među njima i nastupe s kćeri Nikolinom.

In Magazin: Neno Belan Foto: In Magazin

Neno Belan - 6 Foto: In Magazin

"Kad su ti neki veliki nastupi, volim nju pozvati, ona krasno pjeva. Nije išla u profesionalce što mi je možda čak, moram priznat, malo i žao, ali naravno, podržavam je u njenom životnom putu, što god ona odabrala. Kćer i tata kada pjevaju na bini, pred velikim auditorijem, to je neki trenutak koji teško da se može ljudima opisat što je onda u meni."

Pred Belanom bi sada moglo biti i ostvarenje jednog od njegovih najvećih životnih snova. Plan mu je novi album snimiti na mjestu koje ima posebno značenje u povijesti svjetske glazbe.

"Imamo plan da negdje poslije Nove godine, početkom sljedeće godine, napravim cijeli novi album. Taj album bi snimali upravo u Abbey Road u Londonu, gdje su Beatlesi sve snimili, i to bi bilo jedno ostvarenje mog životnog sna, tako da se nadam da ćemo to uspjeti ostvariti. Trudimo se, idemo prema tome."

Neno Belan Foto: Davor Denkovski

Osim Beatlesa, Neno Ante Belan veliki je fan i Nirvane, a posebno pamti jednu neobičnu situaciju s njihova koncerta u Ljubljani.

"Nirvana je svirala 90-ih godina u Ljubljani, u Tivoliju. Ja sam to išao gledat. Nirvana je odsvirala koncert, ljudi su tražili još, hoće bis, i Nirvana se vratila i počela je jammat nešto. I najedanput čujem, ono, pola publike kreće: ‘Stojim na kantunu!’ Nirvana svira gore neki svoj groove, a ovi pjevaju: ‘Stojim na kantunu, glavu u balunu!’ To je bilo fenomenalno, da. To neću nikad zaboravit", prisjetio se Belan.

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