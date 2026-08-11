Aleksandru Prijović odbili u restoranu na Hvaru, a nisu ni znali tko je: Evo kako je reagirala

Aleksandra Prijović ovih dana uživa s obitelji na Hvaru, a jedan sasvim običan odlazak na piće pretvorio se u simpatičnu situaciju koja je ubrzo privukla pažnju na društvenim mrežama.

Ljetni odmor Aleksandre Prijović na Hvaru donio je i jednu neočekivanu situaciju koja je ubrzo završila na društvenim mrežama. Popularna pjevačica sa suprugom Filipom Živojinovićem i djecom poželjela je nakratko sjesti i popiti piće u jednom restoranu, no na ulazu su dobili – odbijenicu.

Ipak, iza svega nije stajao nikakav sukob. Hostesa koja ih je dočekala jednostavno nije prepoznala tko stoji pred njom, a restoran je u to vrijeme primao goste isključivo na večeru.

Aleksandra Prijović - 3 Foto: Instagram

Cijela priča dobila je još simpatičniji nastavak kada je hostesa naknadno shvatila koga je upravo odbila. Taj neobični susret prepričala je u videu na društvenim mrežama. Objasnila je kako restoran na Hvaru tijekom ručka i večere ne prima goste koji žele doći samo na piće, pa je isto pravilo primijenila i kada su joj prišli Aleksandra i Filip.

Cijeli video koji je objavila simpatična djevojka pogledajte OVDJE.

Aleksandra Prijović - 1 Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Priznala je i kako u tom trenutku uopće nije obraćala posebnu pozornost na poznati par. Pažnju su joj, kaže, privukla njihova djeca, koja su joj bila preslatka.

Situaciju je dodatno zakompliciralo to što nekoliko trenutaka prije njihova dolaska nije bila najbolje raspoložena. Unatoč tome, pokušala im je pristojno objasniti pravila restorana.

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Filip ju je upitao mogu li samo nakratko sjesti i popiti piće, no dobio je negativan odgovor. Hostesa im je objasnila da je vrijeme večere te ih uputila prema obližnjim kafićima u kojima mogu sjesti samo na piće.

Aleksandra Prijović Foto: Aleksandra Prijović/Instagram

Tek je periferno primijetila reakciju žene koja je stajala uz njega. U tom trenutku još uvijek nije povezala da pred njom stoji jedna od najpopularnijih regionalnih pjevačica.

Pravi šok uslijedio je tek nekoliko trenutaka kasnije.

Jedan od gostiju restorana upitao što je htjela žena koju je upravo odbila. Kada joj je rekao da je riječ o Aleksandri Prijović, hostesi je postalo jasno što se dogodilo.

Aleksandra Prijović Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Odlučila je cijelu situaciju okrenuti na šalu, pa je na društvenim mrežama uputila poziv pjevačici da ponovno dođe u restoran. Ponudila joj je i da će osobno platiti piće njoj i obitelji.

''Prijo, molim te, dođi sutra na piće. Ja ću vam platiti piće, dođite kod mene, povedi djecu, molim te'', poručila joj je u videu.

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Snimka je ubrzo stigla i do Aleksandre, koja je svojim odgovorom pokazala da neugodnu situaciju nije uzela k srcu.

Aleksandra Prijović - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

''Hahahahahaha. Nisam se naljutilaaa! Vidimo se nekom drugom prilikom. P.S. Ja častim!'' odgovorila je pjevačica.

Tako je slučajna odbijenica na Hvaru umjesto neugodnom celebrity pričom završila simpatičnom razmjenom koja je nasmijala korisnike društvenih mreža.

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