Elizabeth Taylor proglasila ga je najemotivnijim glumcem na svijetu, a teška ozljeda lica mu je unazadila karijeru

Montgomery Clift bio je američki filmski i kazališni glumac, poznat po ulogama potištenih mladića, koji je preminuo u dobi od 45 godina.

"Da je samo snimao malo učestalije, Monty bi bio najveća filmska zvijezda na svijetu!", riječi su slavne glumice Elizabeth Taylor o svom prijatelju i filmskom kolegi Montgomeryju Cliftu, s kojim je glumila u filmovima "A Place in the Sun", "Raintree County" i "Suddenly, Last Summer". Toliko su bili bliski da na službenoj stranici pokojne glumice postoji poseban segment o njihovom ptijateljstvu.

Međutim, njegov život je naglo prekinut 1966. godine kada je pronađen mrtav u krevetu tri mjeseca prije 46. rođendana. Njegove posljednje riječi bile su "Nikako!", kada je odgovorio na pitanje svog asistenta, s kojim je živio, želi li gledati film "Neprilagođeni".

Rođen 1920. godine, Montgomery je odrastao uz sestru blizanku i starijeg brata. Njegova majka bila je povezana s generalima Montgomeryjem Blairom i Robertom Andersonom, zbog čega je uvijek odgajala svoju djecu kao aristokrate, usprkos slaboj zaradi oca obitelji. Zbog majčine inicijative, Clift je prije srednje škole znao pričati francuski, njemački i talijanski. Kada je SAD ušao u Drugi svjetski rat, bio je odbijen za vojsku zbog različitih alergija i kolitisa.

Već kao tinejdžer dobio je prvi angažman na Broadwayju, gdje je skupljao iskustvo deset godina. Nakon što je dobio svoj prvi filmski angažman, postao je jedan od najtraženijih glumaca u Hollywoodu, no Clift je pomno birao uloge. Da je imao dobar nos za projekte, pokazuje činjenica da su njegovi filmovi često bili hvaljeni od strane struke i filmske kritike. Cijenili su ga i kolege, a poznato je kako je Marlon Brando glasovao za njega u glasovanju za Oscara 1952. godine.

Sve se promijenilo 1956. godine, kada je odlazio sa Tayloričine zabave, poslije koje se autom udario u znak. Zbog loma nosa i vilice, njegovo lice je zahtijevalo intervenciju plastičnog kirurga, no čak i niz operacija ga je ostavilo unakaženog. Od tada, počeo je glumiti u manjim filmovima i dobivati sporedne uloge te se sve više odavao alkoholu i muškim prostitutkama.

Iako se deklarirao kao biseksualac, Montgomery Clift je imao više veza s muškarcima, a najviše ga je branila upravo Elizabeth Taylor. Pokušao je čak i s konverzijskim terapijama, no čak je i njegova majka bila svjesna njegove homoseksualnosti.

Autopsija poslije smrti otkrila je kako je imao infarkt tijekom spavanja, uzrokovan povišenim krvnim tlakom i dizenteriji, a na sprovodu mu je bilo 150 ljudi. Među njima nije bila Elizabeth Taylor, koja je bila u Rimu, no za njega je rekla kako je najčarobniji čovjek i najemotivniji glumac kojeg je ikada upoznala.

