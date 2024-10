Trebala je biti profesorica, ali na kraju je odabrala glumu, pa je sad na malim ekranima gledamo već 20 godina!

Iako joj je želja bila postati profesorica hrvatskog i njemačkog jezika, Mirna Medaković Stepinac na kraju je ipak odabrala glumu. Tako je već 20 godina gledamo na malim ekranima, a posljednih mjeseci u seriji U dobru i zlu. Našoj Dijani Kardum za In magazin pokazala je svoje radno mjesto te otkrila jesu li njezine kćeri ujedno njezine najveće obožavateljice.

Već gotovo dva mjeseca Mirnu Medaković Stepinac gledamo u ulozi kuharice Marine u seriji u Dobru i zlu.



''Ja ne smijem tu gdje su novci, ja mogu samo tu gdje je hrana.

Sad nema onog dijela gdje sam rekla da je sve pravo, čak imam umjetne neke trešnje, to mi ovako tu inače stoji, ali tu su lonci, nož s kojim ne znam što bi, mačeta, ne znam što bi s njom radila i tu je šporet koji radi'', priča nam Mirna.

''Marina je kuharica, ja koja ne znam nož držati, užas, užasno mi je neugodno. I samo si mislim, ajme kad gospođe vide koje kuhaju - ajme koliko je traljava. To mi je malo bolna točka, ali jednom nisu bile moje ruke, sve ostale su moje traljave'', šali se Mirna na svoj račun.

Priča o čovjeku koji ima dvije supruge, puna intriga i zapleta, brzo je osvojila srca gledatelja. A zazovu li Mirnu i privatno, Marina neće biti nikakav problem.



''Meni se mama zove Marina, tako da mene čitav život zovu Marina i ne znam mamine prijateljice nekad me slučajno nazovu preko telefona krivo i onda kao e bok, bok a znam da je mamina prijateljica, pa zvala si me, ja kažem nisam ja - mama je. Tako da ta poveznica s imenom Marina ima puno dublje značenje za mene nego zapravo sama serija'', priča glumica.

Obitelj je i ta koja prati seriju. A suprug Hrvoje je i velika potpora.



''On na forumu čita komentare, grozno. Dobri su komentari.

Jesu, on govori sve je u redu. Ja kažem dobro je Hrvoje. Ne gleda seriju, moji roditelji gledaju seriju. Tata premota na dijelove gdje sam ja, a mama sve gleda'', govori Mirna.

Mirna je mama sedmogodišnjih blizanki Zore i Kaje, koje su ove godine sjele u školske klupe. Uz snimanja serije i predstave s Kerekeš teatrom, ovo je razdoblje prilično izazovno.



''Koma je zapravo, trčim doma, da bi bila s njima, onda to je malo vremena, od onoga što bih ja htjela zapravo provest s njima, a s druge strane im objašnjavam da ja zapravo volim svoj posao i da ja idem na posao radit jer treba zaradit, ali s druge strane zato što uživam u svom poslu'', kaže.



''One su krenule u školu, nije to ništa strašno i zahtjevno ali da bi voljela više vremena provest s njima, voljela bih'', priznaje.

Svoju prvu televizijsku ulogu imala je prije čak 20 godina.



''Ne mogu vjerovatievo sad nas šminkaju i uređuju cure koje imaju 20 godina'', kaže.

