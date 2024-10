S 31 godinom postigao je uspjeh o kakvom mnogi mogu samo sanjati, rasprodao je tri Lisinski dvorane!

Da je zagrebačka publika čekala samo njega, dokazale su u rekordnom roku rasprodane ulaznice za čak 3 koncerta. No za Adija Šošu ovo je tek početak. Nakon dva objavljena albuma i dueta s Tonyjem Cetinskim, iskreno nam je otkrio kako se nosi s popularnošću, možemo li očekivati i četvrti nastup te što se dogodilo u prometnoj nesreći prošloga tjedna

Uspjeh o kakvom brojni mogu samo sanjati, s 31-godinom postigao je Adi Šoše. U svega nekoliko godina glazbene karijere, došao je do čak 3 rasprodane dvorane u zagrebačkom Lisinskom.



''Očekivao sam da ćemo jednu prodati, nekad. Ali ne baš u 3 dana, no nešto je prebrzo to išlo. Tako da je logično bilo da otvorimo i drugi datum, nakon drugog je treći koji isto ide fenomenalno tako da je vrlo moguće da ovo nije kraj našeg druženja i da ovo nije kraj nešeg druženja i da će bit još datuma tijekom iduće godine.'', najavljuje Adi.

Izvidio je prostor jedne od naših naljepših koncertnih dvorana na sinoćnjem gostovanju Sergeju Ćetkoviću.



''Sergej je jedan od kolega koji mi je bio najveća podrška tijekom karijere, uvijek kad se vidimo se ono fino ispričamo i podrška smo stvarno'', kaže.

Ovog ljeta radio je više nego ikada. Publika je uživala u njegovim nastupima od Budve do Pule.



''Ne znam točan broj, ali bilo je baš puno koncerata. Bilo je par sedmica koje su bile baš onako teške za podnijet, po pet svirki tokom jedne sedmice, non stop neka putovanja, ali eto preživio sam'', kaže.

Ipak, posljedice užurbanog rasporeda i stalnih putovanja osjetio je prošlog tjedna kada je u Beogradu doživio prometnu nezgodu.



''Malo mi je pala koncentracija, istina, bio je dug dan, ono neka snimanja ovo ono, gužva u samobraćaju. Da se prestrojim u lijevu traku, kamion nisam baš procijenio dobro koliko je širok, on je super. Moguće zato što ima 130 godina kamion pa kao znaš, čvrst je jako. Ja sam malo više stradao, ali to su malene bukvalno štete'', objasnio je.

Na njegovu će se repertoraru naći i dvije nove pjesme. U nešto bržem i energičnijem ritmu.



''Ja volim brže pjesme iskreno, valjda sam taj tip koji je hiperaktivniji i na bini, ali činjenica je stvarno da mene ljudi pamte to jest vole kao lika koji pjeva tužne emotivne romatične pjesme. Dat ćemo im to sigurno u sljedećoj pjesmi. Dugo nisam snimio baladu jednu tako da će iduća pjesma definitivno bit balada'', kaže.

Ovaj diplomirani inženjer građevine, dolazi iz glazbene obitelji. Majka svira harmoniku, otac gitaru, a sestra violinu. Ipak, kaže, nisu utjecali na njegov put.



''Roditelji.. Ja sam par puta to i govorio, nisu bili najveća podrška u životu u smislu muzike. Jer su me vidjeli u nečemu drugom jednostavno. Ali kad sam napravio određeni progres i nešto kvalitetno uradio, onda su se i oni malo promijenili i sad su vjerovatno najveća podrška koju mogu imati'', kaže.

Obitelj ovog mostarskog slavuja ima na što biti ponosna.

