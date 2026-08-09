Splitski gradonačelnik na Alku stigao s lijepom suprugom, zajedno su još od fakulteta

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 311. Sinjsku alku pratio je u društvu supruge Matilde, diplomirane ekonomistice s kojom je u braku od 2008. godine i ima troje djece.

Ovogodišnje, 311. izdanje Sinjske alke okupilo je brojne poznate osobe iz političkog i javnog života, a među uzvanicima našao se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je u Sinj stigao u društvu supruge Matilde.

Bračni par zajedno je pratio tradicionalno viteško natjecanje s tribina, a Šuta je za ovu prigodu odabrao ležerniju ljetnu kombinaciju – bijelu košulju bez kravate i sunčane naočale.

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Tomislav i Matilda Šuta Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL/Pixsell

Tomislav i Matilda Šuta - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Njegova supruga Matilda pojavila se u elegantnoj haljini u toploj smeđoj nijansi s čipkastim detaljima, a kombinaciju je upotpunila upečatljivim naušnicama. Supružnici su sjedili jedno uz drugo među brojnim gostima koji su stigli na jednu od najpoznatijih hrvatskih tradicijskih manifestacija.

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Inače, Matilda je diplomirana ekonomistica, a s Tomislavom se upoznala tijekom studija financija na Ekonomskom fakultetu. U braku su od siječnja 2008. godine i zajedno imaju troje djece: Zvonimira, Lauru i Klaru.

Tomislav Šuta Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Šuta je više od 16 godina radila u splitskoj gradskoj upravi, gdje je obnašala funkciju savjetnice za financije. Također je bila članica Vijeća za strategiju razvoja Splita i sudjelovala u Smart City projektu.

U siječnju 2025. godine odlučila je dati otkaz u gradskoj upravi kako bi se posvetila obiteljskom poduzeću Financial Office, koje je osnovao njezin suprug. Preuzela je upravljanje tvrtkom nakon što je Tomislav Šuta zbog saborskog mandata morao privremeno napustiti poslovanje.

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 5 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX

Tomislav i Matilda Šuta - 1 Foto: Josko Ponos / CROPIX

Ovogodišnja Alka još je jednom privukla veliku pozornost javnosti, a uz samo nadmetanje alkara, zanimanje fotografa izazvali su i brojni poznati uzvanici na tribinama.

Više o njoj čitajte OVDJE.

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