Splitski gradonačelnik na Alku stigao s lijepom suprugom, zajedno su još od fakulteta

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta 311. Sinjsku alku pratio je u društvu supruge Matilde, diplomirane ekonomistice s kojom je u braku od 2008. godine i ima troje djece.
Ovogodišnje, 311. izdanje Sinjske alke okupilo je brojne poznate osobe iz političkog i javnog života, a među uzvanicima našao se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je u Sinj stigao u društvu supruge Matilde.3 vijesti o kojima se priča čuva uspomenu na njega Njezinog oca obožavala je cijela Hrvatska! Kći neprežaljenog pjevača projurila špicom na dva kotača ponovno pod povećalom Što se sve događalo na hrvatskom otoku pod osramoćenim glumcem? Bizarni prizori i danas izazivaju nevjericu kakvih ljudi ima! Kaos kakav se ne pamti: Zbog suludog poteza jednog muškarca bend je bio prisiljen prekinuti nastup
Bračni par zajedno je pratio tradicionalno viteško natjecanje s tribina, a Šuta je za ovu prigodu odabrao ležerniju ljetnu kombinaciju – bijelu košulju bez kravate i sunčane naočale.
Galerija 18 18 18 18 18
Tomislav i Matilda Šuta Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL/Pixsell
Tomislav i Matilda Šuta - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Njegova supruga Matilda pojavila se u elegantnoj haljini u toploj smeđoj nijansi s čipkastim detaljima, a kombinaciju je upotpunila upečatljivim naušnicama. Supružnici su sjedili jedno uz drugo među brojnim gostima koji su stigli na jednu od najpoznatijih hrvatskih tradicijskih manifestacija.
Pogledaji ovo Celebrity Pulska Arena sinoć je bila Severinina! Pogledajte prizore sa spektakla koji je rasprodan mjesec dana ranije
Inače, Matilda je diplomirana ekonomistica, a s Tomislavom se upoznala tijekom studija financija na Ekonomskom fakultetu. U braku su od siječnja 2008. godine i zajedno imaju troje djece: Zvonimira, Lauru i Klaru.
Tomislav Šuta Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Tomislav Šuta i supruga Matilda - 1 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Tomislav Šuta i supruga Matilda - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Šuta je više od 16 godina radila u splitskoj gradskoj upravi, gdje je obnašala funkciju savjetnice za financije. Također je bila članica Vijeća za strategiju razvoja Splita i sudjelovala u Smart City projektu.
U siječnju 2025. godine odlučila je dati otkaz u gradskoj upravi kako bi se posvetila obiteljskom poduzeću Financial Office, koje je osnovao njezin suprug. Preuzela je upravljanje tvrtkom nakon što je Tomislav Šuta zbog saborskog mandata morao privremeno napustiti poslovanje.
Tomislav Šuta i supruga Matilda - 5 Foto: Ivo Cagalj/Pixsell
Tomislav Šuta i supruga Matilda - 2 Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Tomislav i Matilda Šuta - 1 Foto: Josko Ponos / CROPIX
Ovogodišnja Alka još je jednom privukla veliku pozornost javnosti, a uz samo nadmetanje alkara, zanimanje fotografa izazvali su i brojni poznati uzvanici na tribinama.
Više o njoj čitajte OVDJE.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ljetni prizori za poželjeti! Naša voditeljica u ružičastom bikiniju otkrila tetovaže koje inače nisu uvijek u prvom planu
1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Zaista bizarna kreacija! Od glave do pete bila je u prozirnoj čipki, baš ništa nije pokušala sakriti
Pogledaji ovo Zanimljivosti Jahta od 70 milijuna dolara usidrila se pred Trogirom, na njoj luksuza ne nedostaje
Pogledaji ovo Celebrity Jandroković stigao sa suprugom na Alku, jedan detalj o njoj vodi ravno do njegovog oponenta!