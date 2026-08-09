Nives Celzijus odlučila stati na kraj pričama pa jasno poručila: "Ja tako nešto nemam!"

Nives Celzijus upozorila je pratitelje na sve perfidnije internetske prevare i poručila da nema privatne profile niti nepoznate ljude poziva na razgovore izvan svojih verificiranih kanala.

Nives Celzijus redovito komunicira sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, a sada je odlučila razjasniti pitanje koje joj, čini se, sve češće stiže.

Pjevačica, glumica i influencerica upozorila je na lažne profile koji se predstavljaju u njezino ime te jasno poručila kako nema skrivene račune preko kojih kontaktira obožavatelje.

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Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 1 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram Screenshot

"Primijetila sam da me mnogi od vas pitaju za neke Instagram lažne profile i navodne privatne chatove sa mnom na nekim drugim platformama, primjerice Telegram. Samo da razjasnimo, nadam se jednom zauvijek, da ja tako nešto nemam", poručila je Nives u seriji Instastoryja.

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 4 Foto: Nives Celzijus/Instagram

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Objasnila je kako jedva pronalazi dovoljno vremena i za svoje službene, verificirane profile pa joj, kaže, ne pada na pamet otvarati dodatne: "Jedva se borim sa svojim verificiranim profilima i često ne stižem, imam grižnju savjesti što ne opskrbljujem profil s dovoljno sadržaja. Tako da definitivno ne bih imala vremena ni potrebe imati neke privatne profile, a pogotovo ne javljati se nepoznatim ljudima i pozivati ih na privatni chat, na neke platforme koje ni nemam."

Nives se zatim našalila i na račun upoznavanja preko društvenih mreža, naglasivši kako se čak ni muškarcu koji joj se posebno svidi ne bi prva javila.

Nives Celzijus - 4 Foto: Nives Celzijus/Instagram

Nives Celzijus - 2 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 2 Foto: Instagram

"Da je neki najbolji frajer na planetu u pitanju, nikad se ne bih prva javila jer mi čekamo da se nama taj najbolji frajer na planetu javi prvi i započne komunikaciju", rekla je te dodala kako bi javna osoba, ako bi se već odlučila nekome javiti, to najvjerojatnije učinila sa svog verificiranog profila. "Tako da, ljudi, ne nasjedajte na gluposti, molim vas."

Dotaknula se potom i internetskih prevaranata, za koje tvrdi da postaju sve vještiji u stvaranju profila koji nalikuju onima poznatih osoba: "Ti kibernetički prevaranti su sve perfidniji i pronalaze način kako zaobići smjernice Instagrama i što duže zadržati te lažne profile otežavajući nam samu prijavu, pa onda koriste u opisu 'fan page' ili ne stavljaju fotografije ili promijene jedno slovo."

Nives Celzijus i Mira Zeljković - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nives Celzijus Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na kraju je pratitelje pozvala na oprez i zdrav razum, osobito kada ih netko tko se predstavlja kao poznata osoba pokušava preusmjeriti na privatne razgovore na drugim platformama.

"Bilo tko tko vas poziva na privatni chat... nijedna javna osoba to ne radi. Ne kažem da ne komuniciraju u DM-u, ali to čine s verificiranih profila. Nijedna javna osoba ne zapraćuje ljude iz čistog mira. Nijedna javna osoba ničim izazvana ne šalje poruke ljudima, a pogotovo ne, kao što sam rekla, s privatnih profila", zaključila je Nives.

Intervju s Nives pročitajte OVDJE.

Kako izgleda njezina majka, pogledajte OVDJE.

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