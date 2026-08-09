Nespretan trenutak pred publikom! Sestra slavne pjevačice pala usred pjesme, snimka završila na mrežama

Noah Cyrus nasmijala je publiku nakon što je pala usred koncerta u Kanadi, nastavila pjevati s poda i kroz šalu zamolila obožavatelje da snimku objave na TikToku.

Noah Cyrus doživjela je nezgodu tijekom nedavnog nastupa u Kanadi, no umjesto prekida koncerta, 26-godišnja pjevačica sve je okrenula na šalu. Mlađa sestra Miley Cyrus pala je usred nastupa na Saskatchewan Jazz Festivalu u Saskatoonu, a snimka nezgode ubrzo je završila na društvenim mrežama.

Noah je nastupila na glavnoj pozornici festivala u Victoria Parku. Dok je odjevena u crni top, dugu suknju s uzorkom i čizme s potpeticom plesala na pozornici, spotaknula se o suknju i završila na podu.

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Noah Cyrus - 6 Foto: Profimedia

Pad je, srećom, prošao bez ozbiljnijih posljedica, a Cyrus nije prestala pjevati. Nastavila je izvoditi pjesmu sjedeći na pozornici, a zatim se našalila na vlastiti račun i publici dobacila: "Molim vas, stavite to na TikTok!"

Noah Cyrus - 5 Foto: Profimedia

Noah Cyrus - 7 Foto: Profimedia

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Nakon toga ustala je, otresla odjeću i nastavila koncert kao da se ništa nije dogodilo. Štoviše, u ples je ubacila nekoliko naglašenih pokreta nogama, dajući publici do znanja da je nezgoda neće pokolebati. U jednom trenutku čak je upitala svog klavijaturista je li on dobro, iako je upravo ona bila ta koja je završila na podu.

Ostatak nastupa prošao je bez novih problema. Prema dostupnom popisu pjesama, Noah je publici tijekom približno sat i pol dugog koncerta izvela više od 20 pjesama, među kojima su se našle "July", "I Got So High That I Saw Jesus", "I Burned LA Down" i njezin veliki hit "Make Me (Cry)".

Noah Cyrus - 1 Foto: Profimedia

Noah Cyrus i Miley Cyrus (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Cyrus je glazbenu karijeru započela kao tinejdžerica upravo pjesmom "Make Me (Cry)" s Labrinthom, a prije toga okušala se i kao dječja glumica. Danas gradi karijeru neovisno o slavnoj sestri Miley i ocu Billyju Rayu Cyrusu, a njezin kanadski nastup ovoga puta neće ostati zapamćen samo po glazbi – pobrinula se da jedan nespretan trenutak postane simpatičan dio koncerta.

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