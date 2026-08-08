Thompson izazvao ovacije već na početku koncerta: "Što ću kad sam slab..."

Marko Perković Thompson pred više od 20 tisuća posjetitelja na prepunom Gospinom dolcu emotivno je pozdravio publiku, poručivši da je "slab na Imotski".

Marko Perković Thompson večeras je ponovno stigao pred imotsku publiku, a Gospin dolac za njegov je koncert ispunjen do posljednjeg mjesta.

Više od 20 tisuća posjetitelja okupilo se na jedinstvenom imotskom stadionu, gdje se još prije početka nastupa moglo naslutiti da će večer proteći u znaku glasnog pjevanja i velike energije s tribina i terena.

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Koncert Marka Perkovića Thompsona - 15 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 12 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 9 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Thompson se publici na početku koncerta obratio svojim tradicionalnim pozdravom. "Hvaljen Isus i Marija", poručio je okupljenima, koji su ga dočekali glasnim reakcijama.

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Kako piše Dalmatinski portal, u nastavku uvodnog govora osvrnuo se na povratak u Imotski nakon dvije godine te nije skrivao koliko mu znači ponovni susret s tamošnjom publikom.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 13 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 3 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"Pokušavamo obići što više mjesta, evo nas opet tu nakon dvije godine. Što ću kad sam slab na Imotski", rekao je Thompson, nakon čega je stadionom odjeknuo veliki pljesak.

Pjevač je potom najavio da će publika tijekom večeri imati priliku čuti brojne njegove starije pjesme. Okupljeni su već od prvih taktova pokazali da dobro poznaju repertoar, prateći ga uglas i dodatno podižući atmosferu na prepunom Gospinom dolcu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 6 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 4 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Atmosfera pred Thompsonovim koncertom - 2 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert u Imotskom uslijedio je samo četiri dana nakon Thompsonova nastupa u Šibeniku, a interes publike ponovno je bio velik. Prizori ispunjenih tribina i prostora ispred pozornice te tisuće posjetitelja koji su u Imotski pristizali satima prije početka nastupa potvrdili su veliko zanimanje za njegov novi koncertni susret s publikom.

Atmosferu pred koncert pogledajte OVDJE.

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