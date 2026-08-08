Rijetko ih viđamo zajedno! Naša glumica pokazala kako s dečkom uživa u morskoj idili

Lena Medar uživa u ljetnom odmoru na Korčuli, gdje u društvu dečka Davora Marenjaka dane provodi kupajući se u kristalnom moru, istražujući otok i uživajući u romantičnim večerima.

Lena Medar ljetne dane odlučila je provesti na Korčuli, a djelić atmosfere s odmora podijelila je i na društvenim mrežama. More, sunce, skrivene uvale i kamene dalmatinske uličice obilježili su njezin boravak na otoku, gdje joj se pridružio i dečko Davor Marenjak.

Sudeći prema objavljenim fotografijama, zvijezda serije "U dobru i zlu" je dane iskoristila za pravi odmor od svakodnevice. U jednoj od mirnih uvala uživala je u kupanju i sunčanju na stijenama, a nije izostao ni skok u kristalno čisto more.

Na jednoj od simpatičnijih fotografija zabilježila je i susret sa životinjom koju je počastila komadićem jabuke.

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Lena Medar - 2 Foto: Instagram

Lena Medar - 4 Foto: Instagram

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Na odmoru joj društvo pravi Davor, kojeg ne pokazuje često, s kojim je pozirala i pred ogledalom. Par djeluje opušteno i dobro raspoloženo, a zajedničke trenutke provodili su i uz more. Davor je, baš poput Lene, iskoristio priliku za kupanje i uživanje u korčulanskim uvalama.

Lena Medar - 3 Foto: Instagram

Da njihov odmor nije rezerviran samo za plažu, pokazale su i fotografije večernjih izlazaka. Romantična večera uz more, pogled na obalu u suton te šetnje kamenim ulicama bili su dio njihovih korčulanskih dana.

Lena Medar - 1 Foto: Instagram

Lena Medar - 5 Foto: Instagram

Lena i Davor tako su za ljetni predah odabrali jednu od najljepših domaćih destinacija, a fotografije s Korčule najbolje dočaravaju kako izgleda njihov odmor – bez velike pompe, uz kupanje, dobru hranu, dalmatinske večeri i, prije svega, vrijeme provedeno udvoje.

U nedavnom intervjuu je progovorila o privilegijama glume, o čemu više čitajte OVDJE.

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