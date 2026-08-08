Kolovoška žega ispraznila je Zagreb, ali ne i špicu: Evo koja su poznata lica prošetala centrom!

Unatoč kolovoškim vrućinama i sparini, subotnja zagrebačka špica privukla je brojna poznata lica koja su prošetala centrom grada u zanimljivim ljetnim izdanjima.

Iako je kolovoz u punom jeku, a velik dio Zagrepčana spas od visokih temperatura potražio je na obali, subotnja zagrebačka špica nije ostala prazna. Sunce, vrućina i sparina obilježili su prijepodne u centru metropole, no nisu spriječili brojne građane, ali ni poznata lica, da prošetaju gradom.

Ljetne temperature diktirale su i modne kombinacije. Na ulicama su prevladavali lagani materijali, sunčane naočale i ležerna izdanja, dok su neki ipak ostali vjerni svom prepoznatljivom stilu.

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Mirando Mršić i supruga Diana Sucbah Mršić Foto: Josip Moler/Cropix

Franko Kovačević Foto: Josip Moler/Cropix

Izabela Vrtar Foto: Josip Moler/Cropix

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Među onima koje su fotografi zatekli u centru bili su Mirela Holy, Borko Brunović s kćeri, Mirando Mrsić sa suprugom Dianom Sucbah Mrsić, Franko Kovačević, Hrvoje Klasić, Ivan Goran Vitez, Andrea Solomun, Izabela Vrtar i Morana Paliković Gruden.

Andrea Solomun Foto: Josip Moler/Cropix

Mirela Holy Foto: Josip Moler/Cropix

Posebno su se istaknule raznolike ljetne kombinacije – od potpuno crnih izdanja i upečatljivih platformi do prozračnih bijelih outfita. Andrea Solomun privlačila je poglede crno-bijelom haljinom s velikim izrezima i visokim prorezom, dok se Izabela Vrtar kroz centar provozala biciklom u širokim bež hlačama i crnoj majici.

Mirela Holy i Siniša Buzan Foto: Josip Moler/Cropix

Borko Brunović Foto: Josip Moler/Cropix

Unatoč temperaturama zbog kojih su mnogi poželjeli biti negdje uz more, centar Zagreba još je jednom pokazao da subotnja špica ne odlazi na godišnji odmor. Poznata lica, prolaznici i pune terase pobrinuli su se da u centru bude živo i usred vrućeg kolovoza.

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