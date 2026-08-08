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Tko bi joj dao 58 godina? Duboko rezani kupaći stavio je njezine adute u prvi plan

Piše E. G., 08.08.2026 @ 11:56 Celebrity komentari
Lizzie Cundy - 3 Lizzie Cundy - 3 Foto: Profimedia

Britanska televizijska zvijezda Lizzie Cundy uživa na Barbadosu, gdje je u upečatljivom kupaćem kostimu pokazala zavidnu figuru zbog koje bi rijetki pogodili da ima 58 godina.

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