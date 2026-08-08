Tko bi joj dao 58 godina? Duboko rezani kupaći stavio je njezine adute u prvi plan

Britanska televizijska zvijezda Lizzie Cundy uživa na Barbadosu, gdje je u upečatljivom kupaćem kostimu pokazala zavidnu figuru zbog koje bi rijetki pogodili da ima 58 godina.

Britanska televizijska zvijezda Lizzie Cundy nastavlja uživati u ljetnim danima, a nakon odmora na Mallorci zaputila se na egzotični Barbados. Ondje je snimljena tijekom opuštenog dana na plaži poznatog hotela Sandy Lane.

Za odlazak na plažu bivša WAGsica je odabrala upečatljiv jednodijelni kupaći kostim u narančastim i žutim tonovima.

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Lizzie Cundy - 4 Foto: Profimedia

Lizzie Cundy - 6 Foto: Profimedia

Model s izrazito dubokim dekolteom i visoko rezanim donjim dijelom istaknuo je njezinu preplanulu i vitku figuru, zbog koje bi neki teško mogli povjerovati da britanska televizijska zvijezda ima 58 godina. Atraktivnu kombinaciju upotpunila je sunčanim naočalama.

Lizzie Cundy - 2 Foto: Profimedia

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Dok je šetala uz more i osvježavala se u plićaku, nije ostala nezapažena. Kasnije je od sunca glavu zaštitila bijelom kapom, a fotografi su je zabilježili dok je bezbrižno uživala u karipskom ambijentu.

Lizzie Cundy - 1 Foto: Profimedia

Lizzie Cundy - 5 Foto: Profimedia

Boravak na Barbadosu samo je posljednja postaja njezina luksuznog ljetovanja. Nedugo prije toga Cundy se zabavljala na Mallorci, gdje je, prema izvornom tekstu, uživala na superjahti australskog milijardera Jamesa Packera, bivšeg partnera Mariah Carey.

Lizzie Cundy - 11 Foto: Profimedia

Lizzie Cundy - 8 Foto: Profimedia

Lizzie Cundy - 9 Foto: Profimedia

Riječ je o luksuznom plovilu koje navodno raspolaže brojnim sadržajima, među kojima su vlastito kino i noćni klub. Nakon mediteranskog odmora Cundy je sunce odlučila potražiti na drugoj strani Atlantika te nastavila ljetnu avanturu na Barbadosu.

Najnovije fotografije tako su još jednom pokazale da britanska televizijska zvijezda tijekom ljeta bira atraktivne destinacije, ali i upečatljive modne kombinacije kojima redovito privlači pozornost.

Cundy je bila u filmu "Golden Eye", a što pamti sa snimanja, pročitajte OVDJE.

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