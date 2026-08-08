Nema treme pred Arenu! Seve pokazala kako teku pripreme za Pulu

Severina se za veliki koncert u pulskoj Areni zagrijava uz vožnju, dobro raspoloženje i pjevanje svog novog singla „Pozovi me ti“.

Severina se za veliki koncert u pulskoj Areni, koji će održati 8. kolovoza, priprema u svom stilu – uz pjesmu, dobro raspoloženje i vožnju automobilom.

Pjevačica je s pratiteljima podijelila nekoliko videa iz automobila, a glavna zvučna kulisa putovanja bio je njezin novi singl "Pozovi me ti (Anksiozna)".

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Severina - 1 Foto: Instagram Screenshot

Severina - 5 Foto: Instagram Screenshot

Dok su se kilometri nizali, Severina je raspoloženo pjevala uz vlastitu pjesmu, pokazujući da je koncertna atmosfera već počela i prije izlaska na pozornicu. Odjevena u crnu ljetnu kombinaciju, s raspuštenom kosom, stihove je pratila gestikulacijama i osmijehom.

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Nova pjesma "Pozovi me ti (Anksiozna)" tako je dobila i svoju spontanu automobilsku izvedbu, a Severina očito već odbrojava do susreta s publikom u jednom od najimpresivnijih koncertnih prostora u Hrvatskoj.

Severina - 3 Foto: Instagram Screenshot

Severina - 6 Foto: Instagram Screenshot

Pred njom je, naime, nastup u pulskoj Areni u subotu, gdje će svoje najveće hitove izvesti pred tisućama obožavatelja. Povijesni amfiteatar tijekom ljeta tradicionalno ugošćuje velika domaća i svjetska glazbena imena, a ovoga puta pozornica pripada Severini.

Objavljeni videi otkrivaju i kako izgledaju posljednji trenuci prije velikog nastupa – umjesto nervoze, kod Severine vlada dobro raspoloženje, a vlastite pjesme očito su najbolji način za zagrijavanje prije izlaska pred publiku.

Severina - 7 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina - 3 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Severina - 1 Foto: Matea Smolčić Senčar/PR

Sudeći prema energiji koju je pokazala već tijekom vožnje, Severina je spremna za pulsku publiku, a njezino raspjevano putovanje uz "Pozovi me ti (Anksiozna)" poslužilo je kao mala najava onoga što obožavatelje 8. kolovoza očekuje u Areni.

Što radi kada siđe s pozornice, pogledajte OVDJE.

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