Burne scene u trgovačkom centru: Sergej Trifunović i supruga uhićeni nakon svađe!

Sergej Trifunović i njegova supruga, Riječanka Isidora Mijanović, privedeni su nakon incidenta s osiguranjem u jednom beogradskom trgovačkom centru, nakon čega su oboje napustili policijsku postaju.

Srpski glumac Sergej Trifunović i njegova supruga Isidora Mijanović, koja je rodom iz Rijeke, u petak su bili u središtu javnosti nakon incidenta koji se dogodio u jednom poznatom trgovačkom centru u Beogradu.

Prema pisanju Telegrafa, sve je počelo u jednoj trgovini nakon što je djelatnicima osiguranja Isidora navodno postala sumnjiva. Osiguranje je potom zatražilo pregled njezinih stvari, čemu se Trifunović usprotivio.

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Sergej Trifunović - 5 Foto: F.S./ATAImages

Sergej Trifunović i supruga Isidora Foto: Instagram

Sergej Trifunović i supruga Isidora Foto: Instagram

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Glumac navodno nije dopustio da djelatnici osiguranja pregledaju vrećice njegove supruge, nakon čega je došlo do verbalnog sukoba i burne situacije, što je bilo povod osiguranju da pozovu policiju, koja je par odvela u policijsku postaju.

Prema posljednjim informacijama srpskog medija, Trifunović je postaju napustio ranije, dok je njegova supruga ondje ostala nešto dulje. Nakon izlaska kratko se obratila novinaru Telegrafa, no nije željela da je snimaju.

Sergej Trifunović - 2 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Sergej Trifunović - 1 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

"Došla sam samo preuzeti dokumente", kratko je rekla Isidora.

Po posljednjim informacijama koje je objavio Blic u večernjim satima, osiguranje je reagiralo na alarm, da bi zatim u vrećici pronašli sako koji nije bio plaćen.

Po dolasku policije u trgovinu, Isidora je govorila da joj je sako "slučajno upao u vrećicu", što predstavnici reda nisu prihvatili kao argument, zbog čega će joj napisati kaznenu prijavu zbog kaznenog djela krađe iz članka 203 stav 1 Krivičnog zakonika.

Sergej Trifunović - 2 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Sergej Trifunović - 4 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Trifunović i Mijanović vjenčali su se 2024. godine. Isidora je rodom iz Rijeke, a javnosti je poznata i kao producentica te se prije veze sa srpskim glumcem pojavljivala u tamošnjim medijima.

Njihov brak već se nekoliko puta našao u središtu pozornosti regionalnih medija, a najnoviji incident ponovno je privukao zanimanje javnosti.

Tko je Isidora, pročitajte OVDJE.

Par je bio i prije dvije godine u središtu skandala, o čemu više čitajte OVDJE.

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