Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat

Teniska legenda Roger Federer s obitelji odmara na Malom Lošinju, otoku koji mu je prije nekoliko godina preporučio njegov nekadašnji trener Ivan Ljubičić i kojem se otad rado vraća.

Nije tajna da brojne svjetske zvijezde vole dolaziti u Hrvatsku na ljetni odmor, a tom nizu pridružila se i teniska legenda.

Roger Federer, zajedno sa suprugom Mirkom, djecom i prijateljima, ovih dana krstari Jadranom, a njihova luksuzna jahta usidrila se u uvali Čikat na Malom Lošinju.

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Roger Federer - 1 Foto: Profimedia

Roger Federer - 3 Foto: Profimedia

Kako piše Elle, večer su proveli u restoranu Matsunoki, jednom od najcjenjenijih restorana japanske kuhinje u Hrvatskoj, smještenom u hotelu Bellevue, gdje su u opuštenoj atmosferi uživali u večeri koja je trajala nekoliko sati.

Federer, kojem je trener među ostalima bio i naš Ivan Ljubičić, tijekom je večeri bio dobro raspoložen, srdačno je pozdravljao osoblje i goste te je bez razmišljanja pristao na zajedničku fotografiju, otkrivši kako mu ovo nije prvi puta da dolazi na Lošinj.

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"Na Mali Lošinj dolazim kad god mi prilike to dopuštaju. Prije nekoliko godina upravo sam ovdje, u jednoj vili u uvali Čikat, proveo deset dana i od tada se uvijek rado vraćam", ispričao je Federer za Elle, pritom objasnivši i razlog zašto mu je kvarnerski otok prirastao srcu.

Roger Federer - 7 Foto: Profimedia

Roger Federer - 8 Foto: Profimedia

"Otok mi je prvi put preporučio moj dugogodišnji trener Ivan Ljubičić, koji me puno naučio i unaprijedio brojne aspekte moje igre. On je odličan trener i fenomenalan čovjek. Izrazito cijenim njega i cijelu njegovu obitelj. U velikoj je mjeri utjecao na moju karijeru i siguran sam da bez njega ne bih ostvario sve što jesam", pohvalio je Ljubičića legendarni tenisač. "Bio je potpuno u pravu. Ovdje je prekrasno, mirno i zaista uvijek uživamo kad god dođemo."

Roger Federer - 5 Foto: Andrew Matthews, PA Images / Alamy / Profimedia

Roger Federer - 2 Foto: Chryslene Caillaud / PsnewZ / Bestimage / Profimedia

Iako je završio uspješnu profesionalnu karijeru prije četiri godine, Federer je i dalje aktivan u teniskom svijetu. Kroz svoju fundaciju financira obrazovne programe za djecu u Africi i Švicarskoj, redovito sudjeluje na humanitarnim teniskim događanjima i egzibicijama, a jedan je od suvlasnika švicarskog brenda sportske obuće On, koji posljednjih godina bilježi snažan rast na svjetskom tržištu. Uz poslovne obveze sve više vremena posvećuje obitelji i putovanjima.

Federer sa suprugom ima čak četvero djece, a kako izgledaju kćeri Myla Rose i Charlene Riva, pogledajte OVDJE.

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