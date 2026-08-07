Mislite da vas Senidah ne može iznenaditi outfitom? Pogledajte tek u čemu se pojavila u Vodicama!

Senidah je premijernim nastupom u Vodicama oduševila prepun klub, a osim svojim najvećim hitovima pažnju je privukla i upečatljivim izdanjem.
Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda Senidah u četvrtak je održala svoj premijerni koncert u prepunom klubu La Playa u Vodicama. Pred brojnom publikom priredila je glazbeno-scenski spektakl te otvorila poseban koncertni program koji tijekom prve polovice kolovoza u Vodice dovodi neka od najtraženijih imena regionalne glazbene scene.3 vijesti o kojima se priča "kao da su Novak Đoković" Jedan od najpoznatijih svjetskih parova stigao na Jadran, ovakve reakcije vjerojatno nisu očekivali "Vruće je ovdje" Malo tko zna da je bila misica! Badić je istaknuo besprijekornu figuru zgodne voditeljice nova zvijezda na Jadranu Roger Federer stigao u Hrvatsku! Za njegovu ljubav prema našem otoku zaslužan je jedan poznati Hrvat
Trap diva, kako je nazivaju njezini obožavatelji, na pozornicu je stigla u upečatljivom zebrastom outfitu i s kaubojskim šeširom, te još jednom potvrdila zašto njezina modna izdanja privlače jednaku pozornost kao i nastupi.
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Da se za Senidin koncert tražilo mjesto više, bilo je jasno i prije početka nastupa, kada su se ispred kluba počeli stvarati dugi redovi posjetitelja.
Publika iz Dalmacije i drugih dijelova Hrvatske od prve do posljednje pjesme uglas je pjevala hitove poput "Replay", "Mišići", "Delija" i "Ti i ja", dok su atraktivna produkcija, svjetlosni efekti i snažna energija na pozornici dodatno podigli atmosferu.
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Koncertom popularne Senide započeo je poseban koncertni program "Five stars", u sklopu kojeg će La Playa ugostiti još četiri velika regionalna imena. Već u subotu, 8. kolovoza, u Vodice stiže Voyage, a 10. kolovoza ponovno nastupaju Jala Brat i Buba Corelli, čiji je raniji koncert u La Playi privukao rekordan broj posjetitelja. Zatim, 12. kolovoza publiku očekuje jedinstvena Severina, dok će koncertni niz 15. kolovoza zaključiti Grše.
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