Mislite da vas Senidah ne može iznenaditi outfitom? Pogledajte tek u čemu se pojavila u Vodicama!

Senidah je premijernim nastupom u Vodicama oduševila prepun klub, a osim svojim najvećim hitovima pažnju je privukla i upečatljivim izdanjem.

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda Senidah u četvrtak je održala svoj premijerni koncert u prepunom klubu La Playa u Vodicama. Pred brojnom publikom priredila je glazbeno-scenski spektakl te otvorila poseban koncertni program koji tijekom prve polovice kolovoza u Vodice dovodi neka od najtraženijih imena regionalne glazbene scene.

Trap diva, kako je nazivaju njezini obožavatelji, na pozornicu je stigla u upečatljivom zebrastom outfitu i s kaubojskim šeširom, te još jednom potvrdila zašto njezina modna izdanja privlače jednaku pozornost kao i nastupi.

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Da se za Senidin koncert tražilo mjesto više, bilo je jasno i prije početka nastupa, kada su se ispred kluba počeli stvarati dugi redovi posjetitelja.

Publika iz Dalmacije i drugih dijelova Hrvatske od prve do posljednje pjesme uglas je pjevala hitove poput "Replay", "Mišići", "Delija" i "Ti i ja", dok su atraktivna produkcija, svjetlosni efekti i snažna energija na pozornici dodatno podigli atmosferu.

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Koncertom popularne Senide započeo je poseban koncertni program "Five stars", u sklopu kojeg će La Playa ugostiti još četiri velika regionalna imena. Već u subotu, 8. kolovoza, u Vodice stiže Voyage, a 10. kolovoza ponovno nastupaju Jala Brat i Buba Corelli, čiji je raniji koncert u La Playi privukao rekordan broj posjetitelja. Zatim, 12. kolovoza publiku očekuje jedinstvena Severina, dok će koncertni niz 15. kolovoza zaključiti Grše.

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