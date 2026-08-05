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drama u Šibeniku

Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"

Piše E. G., Danas @ 08:08 Celebrity komentari
Marko Perković Thompson Marko Perković Thompson Foto: Zvonimir Barisin

Marko Perković Thompson nakratko je prekinuo koncert na šibenskom Šubićevcu kako bi pozvao hitnu pomoć nakon što je jednom posjetitelju pozlilo tijekom nastupa.

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