Thompson usred koncerta iznenada prekinuo pjesmu: "Zovite hitnu!"

Marko Perković Thompson nakratko je prekinuo koncert na šibenskom Šubićevcu kako bi pozvao hitnu pomoć nakon što je jednom posjetitelju pozlilo tijekom nastupa.

Marko Perković Thompson u utorak je održao koncert na šibenskom stadionu Šubićevac uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, kada se obilježava godišnjica Vojno-redarstvene akcije Oluja.

Oko 27 tisuća posjetitelja bilo je prisutno na prvom Thompsonovom nastupu u Šibeniku poslije 13 godina, a usred koncerta pjevač je morao zaustaviti program.

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Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 7 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 6 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 3 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

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Kako piše Dalmatinski portal, tijekom izvedbe pjesme "Sine moj" je stao nakon što je vidio da je nekome loše.

"Zovite hitnu. Pozlilo mu je", rekao je Thompson, koji je prestao pjevati dok se situacija nije riješila.

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 4 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Šibeniku - 1 Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Publika je sve ispratila pljeskom jer, kako se čini, nije bilo posljedica, a situacija se ponovila i nešto kasnije kada je liječnički tim trebao intervenirati zbog ženske osobe.

Iako još nema službenog izvještaja iz policije, koncert je prošao bez veće intervencije.

Na početku koncerta se slomio govoreći o braniteljima, a više o tome čitajte OVDJE.

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