Srpska voditeljica kojoj je autobus otkinuo ruku objavila je najljepše životne vijesti!

Dea Đurđević, voditeljica koja je 2019. teško nastradala nakon što joj je autobus otkinuo ruku, rodila je kćer Iris.

Srpska televizijska voditeljica Dea Đurđević podijelila je s pratiteljima najsretnije vijesti.

34-godišnja voditeljica sa suprugom Lazarom postala je majka djevojčice Iris, a nakon povratka doma emotivnom objavom zahvalila je liječnicima i medicinskom osoblju koje je brinulo o njoj i njezinoj djevojčici.

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"Kažu da je odluka da dobiješ dijete jedna od najvažnijih u životu. To znači odlučiti da će tvoje srce do kraja života hodati izvan tvog tijela. Neizmjerno sam sretna što smo našu Iris doveli kući", napisala je voditeljica.

Dea Đurđević - 1 Foto: Instagram

Dea Đurđević - 18 Foto: Instagram

Dea Đurđević - 16 Foto: Instagram

U nastavku objave zahvalila je osoblju rodilišta, gdje je rodila djevojčicu. Posebno je istaknula liječnike, medicinske sestre, primalje i ostale djelatnike koji su, kako kaže, jednako brinuli o njoj i bebi. Posebnu zahvalu uputila je profesoru dr. Željku Mikoviću, kojeg je pohvalila zbog profesionalnog i toplog pristupa, ali i organizacije najvećeg rodilišta u Srbiji.

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Rođenje kćeri za Deu predstavlja posebno emotivan trenutak, ponajviše zbog svega što je prošla posljednjih godina. U veljači 2019. godine teško je stradala u prometnoj nesreći u Beogradu. Nakon lakšeg sudara izašla je iz automobila, a u tom je trenutku na nju naletio autobus i otkinuo joj ruku. Liječnici su je uspjeli spasiti, no uslijedila je dugotrajna borba za oporavak koja je uključivala čak 22 operacije, višegodišnju rehabilitaciju i ponovno učenje osnovnih pokreta.

Dea Đurđević - 17 Foto: Instagram

Dea Đurđević - 8 Foto: Instagram

Dea Đurđević - 2 Foto: Instagram

Tijekom oporavka prolazila je brojne fizikalne terapije, borila se s posljedicama teške traume i postupno vraćala funkciju ruke.

Nakon nekoliko godina liječenja i rehabilitacije uspjela se vratiti svakodnevnim aktivnostima i televizijskom poslu, a danas je dočekala jedan od najsretnijih trenutaka u životu – dolazak svoje djevojčice Iris.

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