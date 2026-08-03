Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada''

Mia Begović na Instagramu je pokazala svoju privatnu oazu mira, raskošan vrt s bazenom koji je godinama uređivala.

Mia Begović još je jednom oduševila pratitelje, ovoga puta prizorima svoje privatne oaze mira.

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Na Instagramu je podijelila video raskošnog vrta s bazenom, koji je godinama uređivala, te emotivnom porukom otkrila koliko joj to mjesto znači.

"Petnaest godina ljubavi, truda i rada dvanaest sati. Moj mir, moj užitak, moja tišina i moj krik. E, to sam ja", napisala je uz snimku.

Iz njezinih riječi jasno je da se iza svakog detalja vrta kriju godine predanosti i rada. Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su joj poručili da njezina zelena oaza izgleda "kao iz bajke" te da zasluženo uživa u plodovima svog truda.

Mia Begović Foto: Bernard Covic/Cropix

Neki su se u komentarima zapitali nalazi li se ovo prekrasno imanje u Trpnju, mjestu s kojim je glumica već godinama posebno povezana.

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