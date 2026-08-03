Mia Begović pokazala je svoju oazu mira s bazenom i zelenilom: "Petnaest godina ljubavi, truda i rada''

Mia Begović na Instagramu je pokazala svoju privatnu oazu mira, raskošan vrt s bazenom koji je godinama uređivala.
Mia Begović još je jednom oduševila pratitelje, ovoga puta prizorima svoje privatne oaze mira.3 vijesti o kojima se priča zgodna žena Ispod pripijene bijele haljine Žanamari nije nosila donje rublje, a prorezi su bili baš na pravom mjestu ''ne daješ joj slobodu da se izrazi'' Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema danas je neprepoznatljiv S 13 godina ljubio je 26-godišnju djevojku, a onda upao u ralje ovisnosti: Skandalozan život dječaka iz Terminatora
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Na Instagramu je podijelila video raskošnog vrta s bazenom, koji je godinama uređivala, te emotivnom porukom otkrila koliko joj to mjesto znači.
"Petnaest godina ljubavi, truda i rada dvanaest sati. Moj mir, moj užitak, moja tišina i moj krik. E, to sam ja", napisala je uz snimku.
Iz njezinih riječi jasno je da se iza svakog detalja vrta kriju godine predanosti i rada. Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije, a pratitelji su joj poručili da njezina zelena oaza izgleda "kao iz bajke" te da zasluženo uživa u plodovima svog truda.
Mia Begović Foto: Bernard Covic/Cropix
Neki su se u komentarima zapitali nalazi li se ovo prekrasno imanje u Trpnju, mjestu s kojim je glumica već godinama posebno povezana.
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