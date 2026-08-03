Jedna od najljepših hrvatskih misica rijetko daje intervjue, a baš za naš portal napravila je iznimku: ''Premalo cijenimo obične stvari''

Godine su joj donijele drukčiji pogled na život, uspjeh i sreću. Fani Čapalija za naš portal iskreno govori o odlukama koje nikada nije požalila, važnosti unutarnjeg mira i životu daleko od svjetala reflektora.

Više od tri desetljeća prošlo je otkako je Fani Čapalija osvojila titulu Miss Hrvatske i postala jedno od najpoznatijih lica u zemlji. Iako je nekoć živjela pod povećalom javnosti, danas vodi miran život, daleko od svjetala reflektora.

U razgovoru za naš portal prisjetila se razdoblja koje joj je promijenilo život, ali i otkrila što danas smatra svojim najvećim bogatstvom.

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Mladost često nosi velika očekivanja, ali i brojne nesigurnosti. Danas, s odmakom od više desetljeća, Fani na to razdoblje gleda potpuno drukčije i zna što bi poručila djevojci koja je tada tek zakoračila u svijet javnosti.

"Rekla bih joj da se manje opterećuje tuđim očekivanjima i da vjeruje sebi. U tim godinama sve doživljavamo puno intenzivnije, mislimo da svaki uspjeh ili pogreška određuju cijeli život. Danas znam da je život puno duži i bogatiji od jednog razdoblja i da se sve na kraju posloži baš onako kako treba."

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Fani Čapalija Foto: John Pavlish/PR

Iako mnogi uspjeh povezuju s neprekidnom izloženošću javnosti, ona nikada nije osjećala da je to put kojim želi ići. Umjesto toga, odlučila je sačuvati privatnost i živjeti onako kako njoj odgovara. Što joj je taj izbor donio?

"Donio mi je mir. Nikada nisam osjećala potrebu biti stalno prisutna u javnosti. Privatnost mi je uvijek bila važna i mislim da je upravo ona omogućila da živim život koji odgovara meni, a ne očekivanjima drugih. Ljepše mi je imati svoj ritam nego živjeti pod reflektorima."

Na život ne gleda kroz jedan događaj ili jedno razdoblje. Smatra da svaki trenutak, bez obzira na to je li bio lijep ili težak, čovjeku donese nešto vrijedno.

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"Svako razdoblje, bilo lijepo ili teško, ostavi svoj trag. Mislim da nas upravo izazovni trenuci nauče što je u životu zaista važno i pokažu koliko smo zapravo snažni. Danas na sve gledam kao na iskustva koja su me učinila mirnijom i zahvalnijom osobom."

Fani Čapalija Foto: John Pavlish/PR

Mišljenje drugih može biti važno, ali ne i presudno. Fani kaže da je s godinama naučila kako je najvažnije ostati vjeran sebi i vlastitim vrijednostima.

"Puno mi je važnije da mogu mirno pogledati sebe u ogledalo. Naravno da je lijepo kada vas ljudi pamte po nečemu lijepom, ali na kraju dana najvažnije je da ste u skladu sa sobom i da živite prema vlastitim vrijednostima."

Živimo u vremenu u kojem se sve odvija brzo, a često upravo zbog toga zaboravljamo cijeniti ono što nam je nadohvat ruke. Upravo na to Fani želi posebno upozoriti.

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"Mislim da premalo cijenimo mir, vrijeme i obične stvari. Kao da stalno nekamo jurimo i mislimo da će nas nešto veliko usrećiti, a često su najveća radost razgovor s dragim ljudima, šetnja uz more ili jedan sasvim običan dan bez stresa."

Fani Čapalija Foto: John Pavlish & Vjeko Bilota/PR

Neke odluke donose se unatoč očekivanjima okoline. Iako su mnogi mislili da će ostati u svijetu estrade i mode, ona je poslušala vlastiti osjećaj.

"Zahvalna sam na odluci da živim povučenije nego što su mnogi očekivali. Neki su mislili da bih trebala ostati u svijetu estrade ili mode, ali ja sam slijedila ono što sam osjećala. Danas znam da je to bila dobra odluka za mene."

S godinama je promijenila i pogled na ono što čovjeka čini istinski sretnim. Danas vjeruje da odgovor ne treba tražiti izvan sebe.

"Život me naučio da zadovoljstvo ne dolazi izvana. Ono dolazi kada prihvatite sebe, kada imate ljude koje volite i kada naučite uživati u malim stvarima. To zvuči jednostavno, ali zapravo je najveća životna mudrost."

Da danas mora izdvojiti jednu vrijednost koju posebno čuva, izbor bi bio vrlo jednostavan. Upravo je to ono što smatra najvećim bogatstvom.

Fani Čapalija - 2 Foto: John Pavlish

"Unutarnji mir. Dok smo mlađi, često mislimo da su uspjeh ili priznanja najvažniji. Danas znam da ništa nema veću vrijednost od toga da živite mirno i da vas ne opterećuju stvari koje ne možete promijeniti."

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I ono što smatra uspješnim danom s vremenom se promijenilo. Danas ga ne određuju veliki uspjesi, nego male stvari koje joj donose zadovoljstvo.

"Uspješan dan je onaj u kojem sam provela vrijeme u prirodi, prošetala sa psom, razgovarala s dragim ljudima, pročitala nekoliko stranica dobre knjige ili pogledala kvalitetan film. To su male stvari koje me pune energijom."

Kada govori o mlađim generacijama, voljela bi da što ranije nauče nešto što je i sama shvatila tek kroz životno iskustvo.

"Da se ne uspoređuju s drugima i da ne traže potvrdu vlastite vrijednosti u tuđem mišljenju. Svatko ima svoj put i svoj tempo. Kada to shvatite, život postane puno lakši."

Ljeto za nju nije vrijeme ispunjeno obvezama i planovima, nego prilika da uspori i posveti se sebi. Najviše mira pronalazi ondje gdje se oduvijek osjećala kao kod kuće.

Fani Čapalija Foto: Instagram

"Meni je to more. Šetnja uz obalu, kupanje, sunce, zvuk valova... Priroda me uvijek vrati u ravnotežu. Volim jednostavna ljeta, bez previše planova, kada dan teče svojim ritmom."

A uspomene na djetinjstvo najlakše joj prizovu mirisi koje i danas povezuje s bezbrižnim ljetima. Dovoljno je, kaže, tek nekoliko poznatih nota da se vrati u dane kada je sve bilo mnogo jednostavnije.

"Miris mora i borova. Mislim da svatko tko je odrastao uz more zna o čemu govorim. Dovoljan je taj spoj mirisa soli, borova i toplog zraka da me u trenutku vrati u bezbrižne dane djetinjstva, kada je jedina briga bila hoće li more biti dovoljno toplo za kupanje."

Fani Čapalija - 1 Foto: Instagram

Na kraju razgovora ostaje dojam da Fani Čapalija danas ne traži velike životne potvrde ni priznanja. Mir, ljudi koje voli i sposobnost da uživa u svakodnevnim trenucima vrijednosti su koje, kako sama kaže, s godinama postaju važnije od svega ostaloga.

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