Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema

Rasprava koja se posljednjih dana vodi oko nastupa mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak dobila je još jedan odjek, a ovoga puta o svemu se tijekom koncerta na Hvaru oglasila i Josipa Lisac, koja je stala u obranu slobode umjetničkog izražavanja.

Josipa Lisac tijekom koncerta na Hvaru nije govorila samo o glazbi. Glazbena diva iskoristila je priliku kako bi pred publikom poslala snažnu poruku o važnosti podrške mladim umjetnicima i slobodi izražavanja, osvrnuvši se na polemiku koja posljednjih dana potresa domaću glazbenu scenu.

Iako nije nikoga imenovala, bilo je jasno da govori o reakcijama koje su uslijedile nakon nastupa mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak na Oliverovim večerima, odnosno o kritikama koje joj je javno uputio Jacques Houdek.

Duška Brčić-Šušak - 5 Foto: Instagram

Jacques Houdek Foto: Josip Moler/Cropix

Obraćajući se publici, Josipa je poručila da mladim izvođačima treba dati priliku za razvoj, a ne ih unaprijed osuđivati.

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"A što se dogodilo? Ženska je zapjevala zapravo! Opustila se, to su bile Oliverove večeri. Nekima se to nije svidjelo, pa čak i nekim našim glazbenim kolegama. A što to zapravo znači? To znači da joj ne daješ slobodu da se izrazi. Da nauči. Da joj ne daješ mogućnost ni podršku. Možda sada nije bila tako dobra, ali možda za nekih mjesec, dva, godinu bude najbolja. Treba imati altruizam u sebi, nositi jedan ljudski poriv da nikada ne osuđuješ. Jer gdje je istina? Pa istinu ima svatko svoju. Znate o čemu govorim. Svi moramo imati tu slobodu izražavanja, a onda se tu vidi tko je dobar, a tko nije dobar, onda je sve vrlo jednostavno. Dapače, meni se to sviđa, nekima od nas se sviđa."

Na čijoj ste strani? Jacques Houdek

Josipa Lisac Jacques Houdek

Josipa Lisac Ukupno glasova:

Publika je njezin govor nagradila glasnim pljeskom, nakon čega se Josipa vratila koncertnom programu. Video pogledajte OVDJE.

Josipa Lisac Foto: Josip Regovic/PIXSELL

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Podsjetimo, posljednjih dana javnost prati raspravu koja je započela nakon nastupa Duške Brčić-Šušak na Oliverovim večerima. Jacques Houdek javno je kritizirao njezinu izvedbu, a njegove su riječi izazvale brojne reakcije i podijelile domaću glazbenu scenu. Više o njegovom istupu i reakcijama možete pročitati OVDJE.

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