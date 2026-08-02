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''ne daješ joj slobodu da se izrazi''

Josipa Lisac komentirala skandal s domaće scene koji je proteklih dana bio glavna tema

Piše J. C., Danas @ 21:37 Celebrity komentari
Josipa Lisac - 6 Josipa Lisac - 6 Foto: Pixsell

Rasprava koja se posljednjih dana vodi oko nastupa mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak dobila je još jedan odjek, a ovoga puta o svemu se tijekom koncerta na Hvaru oglasila i Josipa Lisac, koja je stala u obranu slobode umjetničkog izražavanja.

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