Javili se organizatori Merlinova koncerta i objasnili što je izazvalo kaos na Koševu

Nakon kaotičnih scena koje su obilježile prvi od tri rasprodana koncerta Dina Merlina na Koševu, organizatori su se napokon oglasili i objasnili što je dovelo do velikih gužvi na ulazima.

Velike gužve ispred stadiona Koševo obilježile su prvi koncert Dina Merlina, a dio publike ostao je izvan stadiona unatoč kupljenim ulaznicama. Nakon velikog kaosa koji je obilježio ulazak, organizatori su se oglasili i objasnili što će biti s posjetiteljima koji su, unatoč kupljenim ulaznicama, ostali izvan stadiona.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Organizatori su poručili da će svim posjetiteljima koji u petak zbog gužvi nisu uspjeli ući u parter omogućiti dolazak na koncert u nedjelju, 2. kolovoza, koristeći istu ulaznicu. Kako bi ona ponovno vrijedila, potrebno ju je poslati na adresu info@adriaticket.ba najkasnije do 20 sati u subotu, 1. kolovoza.

U priopćenju su izrazili žaljenje zbog neugodnosti koje je dio publike doživio te priznali da, unatoč višemjesečnim pripremama, organizacija nije protekla onako kako su planirali.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Dino Merlin odao dirljivu počast Halidu Bešliću: Dronovi iznad stadiona iscrtali njegov lik

Naglasili su i kako odbacuju tvrdnje da je problem nastao zbog prodaje većeg broja ulaznica od kapaciteta stadiona.

''Kategorički odbacujemo sve insinuacije da je do ove situacije došlo zbog prekomjernog ili duplog broja prodanih ulaznica za parter. Sve ulaznice distribuirane su u skladu s predviđenim kapacitetima i važećim standardima'', poručili su.

Dino Merlin Foto: Antonio Balic/Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Kći našeg poznatog pjevača pokazala izvrsnu figuru, evo kako uživa u ljetu

Kao razloge velikih gužvi naveli su činjenicu da se u parter može ući samo kroz jedan ulaz, velik broj posjetitelja koji je stigao neposredno prije početka koncerta, ali i slučajeve u kojima su ljudi dolazili na pogrešne ulaze. Priznali su i da je bilo propusta u koordinaciji na terenu te da usmjeravanje publike nije bilo dovoljno učinkovito.

Više o kaosu koji je obilježio prvi Merlinov koncert na Koševu pročitajte OVDJE, a nove snimke dramatičnih scena pogledajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Zašto ove holivudske zvijezde i u osmom desetljeću izgledaju toliko mladoliko?

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Sjećate li se ekipe iz ''Victoriousa''? Evo gdje su danas i kako izgledaju