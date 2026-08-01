Georgina u crnom bikiniju pokazala zavidnu figuru, novi prizori dodatno potaknuli glasine o vjenčanju

Nove fotografije Georgine Rodriguez izazvale su pravu lavinu komentara. Dok je u crnom bikiniju pokazala zavidnu figuru, svi su gledali u njezin golemi dijamantni prsten i pitali se je li vjenčanje s Cristianom Ronaldom napokon pred vratima.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez posljednjih su dana u središtu pozornosti zbog sve glasnijih nagađanja da će ovog vikenda napokon izreći sudbonosno ''da''. Dok par o tome i dalje šuti, Georgina je na društvenim mrežama objavila niz fotografija koje su odmah privukle pažnju.

Georgina Rodríguez Foto: Instagram

Više o glasinama koje posljednjih dana prate Cristiana Ronalda i Georginu Rodriguez te zašto mnogi vjeruju da je njihovo vjenčanje sve bliže pročitajte OVDJE.

Na fotografijama pozira na plaži u jednostavnom crnom bikiniju, a pokazala je i svoju zavidnu figuru. Ipak, pratitelji su najviše komentirali njezin golemi dijamantni zaručnički prsten, koji je posebno istaknula na jednom selfieju.

Georgina Rodríguez - 1 Foto: Instagram

Osim fotografija na kojima pozira sama, Georgina je objavila i obiteljsku fotografiju s Cristianom Ronaldom i njegovim najstarijim sinom Cristianom Juniorom. U opisu objave napisala je samo ''Shinrin-yoku'', japanski izraz koji označava opuštanje i boravak u prirodi.

Georgina Rodríguez - 4 Foto: Instagram

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Prema pisanju stranih medija, obitelj je stigla u Portugal, gdje bi se, navodno, trebalo održati dugo očekivano vjenčanje. Kao moguća lokacija spominje se bajkovito imanje ''Quinta da Regaleira'' u Sintri, no službene potvrde i dalje nema. Pojedini portugalski mediji ističu i da je kompleks ovog vikenda otvoren za posjetitelje, zbog čega su se pojavile sumnje u točnost tih nagađanja.

Georgina Rodríguez - 5 Foto: Instagram

Dodatne glasine potaknule su i ranije fotografije para na luksuznoj jahti i privatnom zrakoplovu, na kojima su oboje nosili upečatljive dijamantne prstenove. Ronaldo svoj prsten nosi već mjesecima, a viđen je s njim i tijekom nedavnog Svjetskog prvenstva.

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Podsjetimo, Cristiano i Georgina zajedno su od 2016. godine, a zaručili su se prošlog ljeta nakon osam godina veze. Nogometaš je ranije u razgovoru s Piersom Morganom otkrio kako je zaprosio Georginu usred noći te priznao da je dugo tražio savršen dijamant jer je želio ispuniti jednu od njezinih najvećih želja.

Georgina Rodríguez - 2 Foto: Instagram

Par zajedno odgaja kćeri Alanu i Bellu, kao i blizance Evu Mariju i Matea, dok Ronaldo ima i sina Cristiana Juniora.

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