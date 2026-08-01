Spektakl Dine Merlina pretvorio se u kaos: Fanovi ostali pred stadionom unatoč ulaznicama

Povratak Dine Merlina na sarajevsko Koševo obilježile su i neugodne scene zbog kojih su stotine fanova ostale uskraćene za koncert.

Prvi od tri rasprodana koncerta Dine Merlina na sarajevskom stadionu Koševo obilježile su neugodne scene ispred ulaza. Dok je u unutrašnjosti stadiona vladala euforična atmosfera, stotine obožavatelja s kupljenim ulaznicama ostale su izvan stadiona, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo.

Nakon 11 godina Dino Merlin ponovno je održao veliki koncert u svom rodnom Sarajevu, a na Koševu ga je dočekalo više desetaka tisuća ljudi. Glazbeni spektakl otvorio je pjesmama ''Da šutiš'' i ''Kad si rekla da me voliš'', no dio publike nije imao priliku uživati u nastupu.

Dino Merlin - 7 Foto: Radoš Jovanović i Dino Vehabović

Prema pisanju portala Fokus.ba, više stotina ljudi s važećim ulaznicama nije uspjelo ući na stadion. Ogorčeni fanovi svoje su razočaranje iskazali zvižducima i skandiranjem ''Dino, lopove!'', dok je pjevač na pozornici zahvaljivao publici na dolasku.

Dino Merlin - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Za sada nije službeno potvrđeno što je dovelo do problema na ulazima. Među prisutnima se pojavila sumnja da su u opticaju bile i duplirane ulaznice koje su završile kod kupaca preko preprodavača, no okolnosti cijelog slučaja tek bi trebale biti razjašnjene.

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Unatoč neugodnim scenama izvan stadiona, koncert je nastavljen prema planu. Merlin je tijekom večeri izveo brojne hitove, među kojima su se našle pjesme ''Sve je laž'', ''Mi'' i ''Briga'', a na pozornici mu se pridružila i regionalna zvijezda Senidah.

Dino Merlin - 1 Foto: In Magazin

Sarajevsku publiku Dino Merlin će na stadionu Koševo ponovno zabavljati i tijekom vikenda, budući da su pred njim još dva rasprodana koncerta, zakazana za 1. i 2. kolovoza.

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