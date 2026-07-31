Fotoreporter o avanturi života: Ispitivali ga talibani, a upoznao je djevojku koja riskira smrtnu kaznu zbog obrazovanja

U ovoj priči idemo u srce Puta svile, gdje je ženski glas zabranjen, a jedan krivi pogled može značiti zatvor! Mladi fotoreporter Josip Mikačić obišao je Uzbekistan, Iran i Afganistan. Na svojem putu upoznao je i djevojku koja unatoč mogućoj smrtnoj kazni i dalje pokušava drugima pružiti pravo na obrazovanje. Detalje o avanturi života podijelio je našem Dini Stošiću.

Za većinu ljudi idealan odmor znači ležaljka i more, no za fotoreportera Josipa Mikačića prava avantura počinje tamo gdje zona konfora prestaje. Sa svojom je ekipom obišao Uzbekistan, Iran i Afganistan, a samo neki su znali gdje ide.

''Kolege s posla, znali su brat i sestra, njima uvijek sve kažem. Mater i ćaća, njima nisam govorio i još nekim bliskim prijateljima zato što mislim da bi se iz moje perspektive bespotrebno brinuli'', priča nam fotoreporter Josip Mikačić.

In Magazin: Josip Mikačić - 7 Foto: In Magazin

Roditelje je naviknuo na svoje pustolovine, a za ovu posljednju financijski se spremao devet mjeseci. No, ništa ga nije moglo pripremiti na bliski susret s talibanima. I to daleko od civilizacije. Prvi grad bio je udaljen 200 kilometara, odnosno čak 15 sati vožnje po tamošnjim cestama. Talibani su se nastojali prikazati u najboljem svjetlu. Ekipi su ponudili čaj, jabuke, šipak i bombone, a sporazumijevali su se rukama i nogama. Zatim je krenulo ispitivanje od 45 minuta.

''Ispitivali su nas sve živo: tko smo, što smo, čime se bavimo, koliko smo novaca ponijeli sa sobom, zašto smo tu, zašto idemo tu... Dali su nam i nekakve sigurnosne savjete, kao preko noći nije sigurno ići''.

Cilj im je bio smanjiti kontakt ekipe s lokalnim stanovništvom na minimum. Josip im je rekao da studira marketing, a fotoaparat i memorijske kartice vješto je skrivao. Probleme su imali i sa smještajem, posebno jer su u timu imali kolegicu.

''Kad bi našli smještaj onda dosta često je bilo da ona ne može biti s nama u sobi, nego smo morali uzimati odvojeno sobe ili bi nekad kombinirali da se prave ona i ovaj jedan Talijan da su muž i žena''.

In Magazin: Josip Mikačić - 3 Foto: In Magazin

Prigovore su dobivali i zbog svojeg izgleda.

''Nama muškima kao zato što nemamo bradu, ja se od tad u biti nisam brijao. Njoj su prigovarali zato što nema prekriveno lice''.

No, opaske na račun izgleda zanemarive su u usporedbi s realnošću tamošnjih žena. Ondje žene žive u potpunoj izolaciji, bez prava na obrazovanje, u potpunosti prekrivene i ovisne o pratnji muškarca. Josip je upoznao i jednu heroinu koja svoj život riskira svakog dana pružajući obrazovanje mladim djevojkama.

''Imala je 16 godina i ona je onda pričala kako je izgledao taj dan kad su odjednom u školi im rekli kao ono dolaze talibani. Onda je uspjela nekako online završit školu nekakve tečajeve i slično. Onda je s još dvije cure pokrenula vlastito sveučilište''.

To sveučilište u tajnosti broji oko 300 profesora i čak osam tisuća studentica željnih znanja. Josip je nedavno imao i svoju prvu izložbu fotografija s tog puta, a sada želi pokrenuti humanitarnu akciju i iznos od prodaje donirati osnivačici. Njemu i ekipi u jednom selu htjeli su za dobrodošlicu pripremiti kozletinu, a upoznao je i dva brata koja su ga srdačno ugostila.

''Cijeli pod je bio posložen, znači sve prepuno hrane. Nije to sad neka bogata hrana jer naravno ekonomska situacija nije dobra. Ali su ono iznijeli baš ono obilje hrane, i onda smo skupa večerali, pričali''.

In Magazin: Josip Mikačić - 6 Foto: In Magazin

Josip već priprema nove destinacije koje planira obići.

''Pa evo, danas sam baš prigodno obukao ovu meksičku košulju, guayaberu. Tako da je sljedeća destinacija Honduras. Ali dobro, Latinska Amerika, Honduras i Venezuela sigurno, Meksiko vjerojatno, a drugo ne znam''.

Fratar iz župe velika mu je potpora pa ga je inspirirao i za sljedeće putovanje.

''Onda mi je on sređivao, ne znam, smještaj u Italiji kad mi je trebalo. I onda kad me on pitao u biti: 'Gdje ideš sljedeće?', kad sam spomenuo Latinsku Ameriku, rekao mi je: 'E, znam ti ja jednog misionara u Venezueli.' I tako sam u biti došao na ideju da bih išao tamo''.

Iza strogih režima i teških životnih priča, Josip je pronašao ono najvažnije - čovjeka. Srdačnog, gostoljubivog i spremnog podijeliti i ono malo što ima. Domaćini, iako rijetko znaju gdje je Hrvatska, prihvatili su ga kao jednog od svojih. I to je najveće bogatstvo svakog putovanja. Josipu od srca želimo sretan put, mirno more i još mnogo inspirativnih priča i kilometara.

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